Belenenses SAD impõe primeira derrota ao Benfica na Liga

À 8.ª jornada, o Benfica sofreu a primeira derrota no campeonato. No Estádio do Jamor, casa improvisada do Belenenses SAD, os "encarnados" falharam uma mão-cheia de oportunidades de golo e acabaram por perder (2-0), deixando fugir também a liderança da prova, agora nas mãos do Sp. Braga.

Depois de um conjunto de ocasiões flagrantes desperdiçadas (incluindo um penálti falhado por Salvio), aproveitou o Belenenses. Também de grande penalidade, a castigar falta de Vlachodimos sobre Licá, Henrique inaugurou o marcador aos 36'.

Os "encarnados" tentaram responder, mas uma perda de bola num lance de ataque organizado abriu caminho aos anfitriões para o 2-0: Keita, completamente solto de marcação, recebeu, entrou na área e finalizou com facilidade.

A finalização continuou a ser o pecado capital das "águias", que no segundo tempo, já com Jonas e mais tarde com Castillo em campo, falharam todas as ocasiões de que dispuseram, também porque o guarda-redes Muriel teve uma noite inspirada.

Com este resultado, o Benfica foi alcançado pelo Rio Ave no segundo lugar da tabela e poderá ser ultrapassado pelo FC Porto no domingo, caso os "dragões" vençam o Feirense.

