Bayern ganha terreno ao Borussia na Bundesliga

O Bayern Munique conseguiu neste sábado cortar a desvantagem para o Borussia Dortmund pela metade, ao triunfar no terreno do Mainz por 1-2, aproveitando da melhor maneira o empate caseiro (2-2) dos seus rivais "amarelos" frente ao Hertha Berlim.

A formação orientada por Lucien Favre continua a ser aúnica equipa invencível na Bundesliga após nove jornadas disputadas, mas ficou menos tranquila na frente, com 21 pontos, agora apenas mais dois que o Bayern.

Foto Livescore

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pouco habituado a correr atrás do prejuízo, o Bayern lá conseguiu um difícil triunfo no terreno do Mainz. Este adversário do Benfica na Liga dos Campeões entrou a ganhar (Goretzka, 39’), mas o Mainz conseguiu empatar na segunda parte (Boetius, 48’).

PUB

PUB

Só após a entrada de Renato Sanches é que a formação bávara conseguiu chegar ao triunfo. O médio internacional português conseguiu recuperar uma bola no meio-campo, deixou-a em Lewandovski e o polaco fez o cruzamento na medida certa para a concretização de Thiago Alcântara, aos 62’.

No Wesfallenstadiom, o Borussia, com Raphael Guerreiro a titular, esteve a ganhar até ao tempo de compensação. Jadon Sancho, o jovem adolescente inglês de 18 anos, colocou os "amarelos" a ganhar aos 27', mas Salomon Kalou, 15 anos mais velho, fez o empate para o Hertha ainda antes do intervalo, aos 41'. Sancho recolocou a equipa da casa em vantagem aos 61', mas, já em tempo de compensação, foi outra vez Kalou a nivelar o resultado na conversão de um penálti.

PUB