Dizem que não podem ficar parados enquanto assistem à ascensão de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil. O candidato de extrema-direita conquistou 46% dos votos na primeira volta e, de acordo com as sondagens, poderá voltar a ser o mais votado este domingo.

Samantha Mansur vive metade do ano em Portugal e outra metade no Brasil. Em entrevista ao PÚBLICO, confessa que, pela primeira vez na vida, sente medo de voltar para casa. "Eu nem acredito que esotu a falar sobre isto e que isto é real".

É uma entre vários brasileiros que nos últimos dias, nas ruas de Lisboa, têm tentado convencer os seus compatriotas a participarem nas eleições e a votar em Fernando Haddad.