PÚBLICO é o diário ibero-americano com melhor design

O PÚBLICO venceu o prémio de diário nacional do ano nos prémios ÑH2018 – O Melhor do Design Jornalístico de Espanha, Portugal e América Latina, da Society for News Design, o equivalente aos Óscares do design no jornalismo ibero-americano.

O PÚBLICO foi escolhido como o melhor jornal na categoria de diário e semanário nacional do ano, uma categoria na qual competia com jornais como o português Expresso, o peruano El Comercio, os espanhóis El Mundo e El País e o brasileiro Folha de S. Paulo.

Os portugueses Jornal de Notícias (melhor diário e semanário local) e O Jogo (melhor diário popular e desportivo, ex aequo com o brasileiro Extra) também foram premiados.

A espanhola Man on the Moon venceu o prémio de melhor revista e a também espanhola Ara foi considerada a melhor publicação digital – categoria em que também estava nomeado o PÚBLICO.

O júri, reunido esta quinta-feira em Buenos Aires, Argentina, elegeu as publicações mais bem desenhadas do ano e atribuiu medalhas de ouro, prata ou bronze aos melhores trabalhos apresentados nas diferentes categorias. Os vencedores das medalhas serão divulgados na próxima semana.

Em 2017, o PÚBLICO recebeu dois prémios ÑH de bronze referentes à primeira página “Porquê?”, na sequência dos acontecimentos de Pedrógão Grande e à capa da edição que se seguiu à morte de Helmut Kohl. Além disso, na categoria de infografias e reportagens, foi atribuído ao jornal um prémio de bronze ao trabalho “Como foram as horas do inferno”. O portfólio de planos de infografia do P2 também não escapou aos jurados — medalha de bronze.

Concorreram aos ÑH2018 um total de 2318 trabalhos de 113 meios de comunicação social de 12 países. O volume de trabalhos a concurso superou o das edições anteriores, segundo a organização

