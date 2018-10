Autor de fotografias de fugitivos é um agente da PSP

O autor das fotografias dos três homens detidos em Gondomar depois de fugirem do o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, e que causaram polémica ao serem divulgadas nas redes sociais e na imprensa, é um agente da PSP, avança o Diário de Notícias. O jornal cita fontes ligadas à investigação da Inspecção-Geral da Administração Interna, que terá identificado o agente.

Nas imagens em causa era possível ver os três homens algemados, sentados no chão, bem como a data e hora do momento da detenção. Os três homens – dois irmãos gémeos, de 35 anos, mais um cúmplice, de 25, com antecedentes criminais – são suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto. A sua divulgação foi alvo de um inquérito quer por parte da PSP, quer pelo Ministério da Administração Interna.

Agora, o suspeito de tirar e divulgar as fotografias será alvo de um inquérito-crime por violação de segredo de justiça e pela divulgação de imagens sem autorização, além de ficar sujeito ainda um processo disciplinar instaurado pela PSP.

A divulgação das imagens tinha sido condenada pelo Presidente da República e pelo ministro da Administração Interna, bem como pela Amnistia Internacional.

"Não acrescenta nada ao processo de justiça que está a ser realizado. Esta fotografia não acrescenta nada, pelo contrário, humilha as pessoas e fere-as na sua dignidade humana", afirmou o responsável da secção portuguesa da Amnistia Internacional, Pedro Neto.

Também o Sindicato de Jornalistas criticou os meios de comunicação social que exibiram as imagens.

