Parlamento aprova comissão de inquérito a Tancos

A criação de uma comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos proposta pelo CDS-PP foi aprovada, esta sexta-feira, com os votos a favor de todas as bancadas, à excepção do PCP, que se absteve.

Em causa está o desaparecimento de material militar dos paióis de Tancos, em Junho de 2017, e a sua posterior recuperação (embora não tenha sido na totalidade) na Chamusca em Outubro do ano passado.

PUB

A comissão de inquérito, que incide sobre as “consequências e responsabilidades políticas do furto do material”, deverá tomar posse na próxima semana e será presidida pelo socialista Filipe Neto Brandão.

PUB

PUB

Os centristas já admitiram pedir para ouvir o primeiro-ministro António Costa (que tem o direito de responder por escrito) mas essa audição não deverá ser solicitada no arranque do inquérito. O caso já provocou a demissão do ministro da Defesa Azeredo Lopes (e a sua substituição por João Gomes Cravinho) bem como do chefe de Estado Maior do Exército Rovisco Pais.

PUB