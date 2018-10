Quercus premeia as melhores fotografias de natureza de 2018

A Quercus apresentou, em Vila Real, a quinta edição do concurso nacional de fotografia que visa promover a conservação da natureza. "É um concurso que pretende, através das objectivas, das lentes, ajudar na preservação da natureza e partilhar a maravilha que é a nossa biodiversidade, a fauna, flora e a vida marinha", afirmou à Lusa o presidente do júri, Nuno Silva.

A iniciativa está a aberta a todos e podem ser submetidas "fotografias tiradas com o telemóvel até à máquina mais profissional". "É um concurso dos oito aos 80. Temos de garantir é que a fotografia é da natureza e passe a mensagem de que temos que continuar a preservar aquilo que é nosso", salientou o presidente do júri.

O concurso nacional de fotografia Quercus BMW i divide-se em quatro categorias: Fauna, Flora, Vida Marinha e a Instagram BMW i. As candidaturas para as primeiras três categorias já estão abertas. Para a quarta, as fotografias podem ser submetidas a partir de 14 de Novembro. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

Nuno Silva referiu que a categoria Instagram foi lançada no ano passado e recebeu mais de mil fotografias, revelando-se "um sucesso". O responsável destacou ainda a categoria Vida Marinha que, segundo explicou, representa "a vontade da Quercus em chamar a atenção para a importância da água e de manter os mares e rios limpos".

A submissão das fotografias ao concurso pode ser feita até 31 de Dezembro, sendo que os vencedores vão ser revelados em Fevereiro. Nuno Silva acredita que esta iniciativa "está, de facto, a contribuir para uma maior consciencialização para a conversação da natureza e a preservação do ambiente". "As pessoas têm mais cuidado em mandar-nos mensagens através das fotografias", referiu. Na avaliação das fotografias são tidos em conta "critérios técnicos", mas também "a mensagem que o autor quer transmitir".

No total, vão ser atribuídos mais de 4 mil euros em prémios para os vencedores das diferentes categorias e ainda uma bicicleta eléctrica como prémio do concurso Instagram. Nas quatro edições já realizadas o concurso recebeu mais de 10 mil fotografias e atribuiu cerca de 20 mil euros em prémios.

Nuno Silva é natural de Vila Real e é um fotógrafo da natureza, com uma especial paixão pelas aves. Por esta região foi construindo abrigos onde passa longas horas. Um dos seus lugares especiais fica na Ínsua, na confluência entre os rios Corgo e Cabril. "É um lugar mágico, não só pelas imagens que conseguimos captar, não só pela vasta fauna e flora que tem, mas também pela fuga que proporciona à vida agitada que é o dia a dia", referiu. Este é um dos espaços preferidos do guarda-rios (ave) e também de lontras.

