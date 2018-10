Eleições brasileiras

Os brasileiros podem ter mil razões para estarem descontentes com a governação do PT de Lula e de Dilma, mas uma coisa é esse descontentamento, que até pode ser justificável, invocando casos de corrupção e/ou outras situações menos claras, que leve os brasileiros a alterar o seu sentido de voto, e a outra é o sentido do voto dos brasileiros nas eleições do próximo domingo.

Partindo do princípio de que no dia 28 só existem duas hipóteses, Haddad ou Bolsonaro, parece-me que o sentimento de traição está ainda muito presente no espírito do povo brasileiro, receio, ou tenho quase a certeza, de que, num futuro próximo, venha a existir o sentimento de culpa pelo facto de terem eleito um presidente que vai exercer as maiores atrocidades sobre o seu povo. Mais ainda, de terem proporcionado a legalização de um regime, se não fascista, pelo menos, fascizante.

Termino, fazendo votos de que esteja totalmente enganado, mas na dúvida aqui fica expresso o que penso perante aquilo que vejo. Ainda estão a tempo de evitar a tragédia, mas tenho a certeza de que não o vão fazer: vão mesmo permitir que tudo siga o caminho natural para que a tragédia venha a ocorrer.

Dinis Evangelista, Monte Abraão

Alojamento local

A questão do Alojamento Local (A.L.) está na ordem do dia por ser absolutamente prioritária e transversal à sociedade e economia portuguesas e mundial devido às inúmeras e preversas consequências. Hoje, politicamente, é dada a atenção máxima a este assunto. No entanto, à moda portuguesa, é quase inexistente a respectiva fiscalização. Tentei denunciar um A.L. ilegal em Lisboa e… simplesmente não encontrei como. No Balcão do empreendedor não confirmam a existência do registo legal porque eu não apresento o nome e número fiscal do titular da exploração… (Justificação? protecção de dados!), bem como não sabem quem faz a fiscalização dos A.L.

Um familiar meu fez uma denúncia sobre um AL ilegal em Alfama à ASAE mas ninguém respondeu (já lá vão dois meses). Segundo me contaram no próprio Balcão do Empreendedor, quando eu fui abrir A.L. para a minha própria casa, tiveram conhecimento de uma fiscalização efectuada pelas Finanças em colaboração com a ASAE. Foi uma agradável e surpreendente notícia. É necessário evoluir e crescer rapidamente nesta questão. De momento, o retorno financeiro é ridículo perante a facturação e as ilegalidades existentes. Hugo Caeiro, Lisboa

A lição do PS às futuras gerações

Com a recente remodelação, o Governo ganhou uma nova face: de condomínio familiar (dados os laços de parentesco entre governantes) passou a agência de emprego… para camaradas. A prová-lo está a criação da Secretaria de Estado para o ex-líder da Juventude Socialista ou a nomeação de João Galamba.

No futuro, quando o PS falar da meritocracia, será sempre confrontado com esta nomeação de Galamba, que percebe tanto de Energia como um bebé percebe de astrofísica. Com esta atuação, o PS deixa às futuras gerações uma lição: que para o PS, mais importante do que ter a competência técnica necessária, é necessário ter o cartão partidário certo.

Emanuel Bandeira, Esmoriz

