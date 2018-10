Sete ideias para sair esta semana

Três, dois, um… acção!

Guimarães - Pavilhão Multiusos de Guimarães

Dias 27 e 28 de Outubro

PUB

Para os entusiastas dos veículos antigos, este fim-de-semana já tem a rota traçada. O ponto de encontro é a Expo Clássicos - Salão de Automóveis e Motos Antigos de Guimarães, que dedica a 11.ª edição aos Carros & Cinema. Durante dois dias, o convite é para uma viagem pela história automóvel onde é possível ver unidades emblemáticas da sétima arte, visitar expositores de peças, acessórios e automobilia, participar em passeios e concentrações e assistir a filmes temáticos e peças de teatro, a reboque da parceria com o Cineclube de Guimarães e a Companhia de Teatro de Santo Tirso. Tudo para promover a história e o valor patrimonial dos clássicos, fomentar a sua preservação e contribuir para o convívio entre coleccionadores, como manda a cartilha da organização, conduzida pela Tempo Livre e pelo Clube de Automóveis Antigos de Guimarães.

Horário: sábado, das 10h às 23h; domingo, das 10h às 19h.

Bilhetes a 3€. Grátis para crianças até 12 anos

PUB

Cócegas no céu-da-boca

PUB

Foto Manuel Roberto

Sernancelhe - Expo Salão

De 26 a 28 de Outubro

As palavras de Aquilino Ribeiro no romance Terras do Demo servem bem para ilustrar a riqueza de Sernancelhe, terra da Beira Alta que viu nascer o escritor. Conhecida também pelos mosteiros e pela pastorícia, a Capital da Castanha volta a homenagear o fruto-emblema do concelho com uma festa de tradição e identidade, com cheiro e sabor a Outono. Na montra, além das castanhas assadas, cozidas, em pudim ou em compota, há também outros produtos regionais, artesanato, demonstrações culinárias, concursos, exposição de máquinas agrícolas, palestras, workshops e animação musical. Fora de portas, estão programados passeios pedestres e de BTT, pelos soutos da Martaínha e pela Rota da Castanha e do Castanheiro, para dar a conhecer a paisagem local.

Horário: sábado e domingo, a partir das 9h.

Grátis

Entre Lisboa e Bagdade

Foto Lorna Selim

Lisboa - Fundação e Museu Calouste Gulbenkian

De 26 de Outubro a 28 de Janeiro

PUB

Com curadoria de Patrícia Rosas e Ricardo Agarez, esta exposição é composta por obras de arte iraquiana reunidas para a Semana Cultural de 1966 – algumas agora exibidas pela primeira vez em Portugal – e por documentos de arquivo que testemunham, segundo a nota de imprensa "um período de intenso intercâmbio de culturas – artística, arquitectónica e tecnológica – entre Portugal e o Iraque". Instalada na Galeria do Piso Inferior, Arte e Arquitectura entre Lisboa e Bagdade dá a conhecer momentos e histórias da presença da Fundação Calouste Gulbenkian no Iraque, entre 1957 e 1973, como a criação do Modern Arts Centre ou a construção do Estádio do Povo (Al-Shaab). Paralelamente, estão agendadas visitas orientadas e um ciclo de conferências promovido pela Future Architecture Platform, centrado na memória e nos desafios de intervenções em zonas de conflito, com convidados como Andreas Huyssen, Ernst Van Alphen, Catherine David, Nada Shabout ou Ihsan Fethi.

Horário: todos os dias (excepto terça), das 10h às 18h.

Bilhetes a 3€

Um tapete e uma empada, por favor

Foto João Silva

Arraiolos - Arraiolos Multiusos

De 26 de Outubro a 4 de Novembro

Se os tapetes de lã bordados à mão fazem de Arraiolos uma referência, as tradicionais empadas de galinha aromatizadas com salsa e manjerona assumem um lugar de destaque no património gastronómico da região, cuja carta inclui também sopas, migas, açordas, vinhos, queijos, doces e mel. A vila alentejana é palco de mais uma edição da Feira do Tapete, alinhavada com a 19.ª Mostra Gastronómica e o 11.º Festival da Empada. Entre a degustação de sabores e a animação musical (com Miguel Azevedo, Quinta do Bill e Viola Campaniça, entre outros), é possível assistir todos os dias à confecção de empadas e, no dia 1 de Novembro às 17h, a um showcooking de azeite biológico, com Inês Pé Leve.

Horário: todos os dias, a partir das 12h (dia 26 Outubro abre às 19h).

Grátis

Programa para as bruxas

Foto DR

A moda importada do Halloween veio para ficar e volta este ano a inspirar os últimos dias de Outubro. Um pouco por todo o país há doçuras e travessuras para quem quiser acreditar nas bruxas. Em Santa Maria da Feira há um Castelo Assombrado com personagens de lendas e contos fantásticos, para miúdos e graúdos (dia 27 das 18h às 20h e das 21h30 à 1h; dia 31, das 21h30 à 1h, grátis a 4€). Melgaço propõe uma Noite dos Medos pela vila, com sons e seres do além (dia 31, às 21h, grátis). O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz abre portas aos senhores do metal gótico português Moonspell, com feitiço renovado por um novo álbum inspirado no grande terramoto de 1755 (dia 27, às 21h30, 10€). Em Lisboa, a festa faz-se na arena do Campo Pequeno, com nomes como Nego do Borel, Wet Bed Gang, Força Suprema, Richfellaz, Prodígio ou Don G a ditar o ritmo do Hallowbeat Fest (dia 31, às 21h30, 15€ a 40€). O Portimão Arena transforma-se num parque de diversões, o FunDay Halloween (dias 27 e 28, das 10h às 19h, 15€ a 19€). E no ano em que se assinala o bicentenário da publicação do romance de Mary Shelley, o Centro Ciência Viva de Tavira rende-se aos encantos de Frankenstein (dia 31, das 18h30 às 22h30, 4€ a 6€). São vários os caminhos da escuridão. Se é para espalhar o terror, que seja a rigor.

Sabores transmontanos

Foto

Bragança - Nerba Centro Empresarial de Bragança

De 1 a 4 de Novembro

Durante quatro dias, Bragança recebe a Feira Internacional do Norte - Norcaça, Norpesca e Norcastanha. Além dos produtos da terra que lhe emprestam o nome, o certame valoriza o património da região através de um programa recheado que passa pela gastronomia, apanha da castanha, largadas de perdizes e faisões, concursos de pesca, caminhadas, passeios micológicos, seminários, uma Maratona Ibérica da Castanha em BTT, exposições e demonstrações de falcoaria. Mas há mais: das novidades desta 17.ª edição, destaque para o concerto da fadista Cuca Roseta (dia 3, às 22h30) e para a Gincana de Tractores Agrícolas (dia 4, às 14h30). Para completar a oferta, decorre a Semana Gastronómica com ementas especiais servidas em 14 restaurantes locais.

Horário: quinta, das 18h às 23h45; sexta, das 12h às 24h; sábado, das 10h às 24h; e domingo, das 10h às 19h.

Pulseira-passe a 1€

Tempos de Guerra

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Martin Henrik

Viseu - Adro da Sé

De 26 de Outubro a 3 de Novembro

Desta vez, o convite é para "viajar pelos longínquos e misteriosos tempos da Alta Idade Média". As Viagens com História(s) estão de volta à cidade de Viriato para contar como foram os tempos de guerra e recriar livremente alguns dos momentos-chave que fazem parte da memória colectiva. O espectáculo de rua é interpretado por Jorge Justo, Márcia Leite e Roger Bento, com encenação de Carlos Santiago, e decorre entre a Sé Catedral e a Cava de Viriato, num percurso com duração de duas horas. Depois de Em Busca da Cidade Escondida, apresentado em Julho e Agosto passados, Tempos de Guerra é o tema abordado. Seguem-se A Identidade do Rei, Momentos de Glória, Primavera Viseense e, a encerrar o ciclo de seis temas e 24 espectáculos, História Feita de Mo(n)umentos.

Horário: sexta e sábado, às 21h30

Bilhetes a 8€

Informações e reservas: 966163246, 232488597, [email protected].

PUB