Dezasseis programas para aproveitar o fim-de-semana prolongado

Cá dentro

Vila Nova de Cerveira

Um fim-de-semana relaxante em Vila Nova de Cerveira, com preços a partir de 115€/pessoa. Inclui duas noites de estadia no Hotel Minho com pequeno-almoço, acesso ao spa e voucher de desconto em tratamentos.

www.abreu.pt

Póvoa de Lanhoso

Além de mais de 50 actividades de desporto e aventura, o DiverLanhoso, um dos maiores parques de aventura da Península Ibérica, oferece também alojamento em casas construídas de troncos de madeira. Promoção para o fim-de-semana prolongado: na compra de três noites, paga só duas. Para um T2 com capacidade para quatro pessoas o preço é de 212€/3 noites.

www.diver.com.pt

Condeixa

A Pousada de Condeixa é um bom ponto de partida para descobrir a cidade universitária de Coimbra e as ruínas de Conímbriga. Preço: 95€/noite, em quarto duplo com welcome drink, pequeno-almoço e acesso gratuito ao ginásio e sauna. www.pousadadecondeixa-coimbra.com

Viseu

Deixe-se levar pelos tons do Outono nos parques e jardins da cidade de Viseu. Estadia no Hotel Montebelo com preços a partir de 68€/noite, com pequeno-almoço, livre acesso à piscina interior, sauna, banho turco, jacuzzi e ginásio. Desconto de 15% numa reserva até 21 de Dezembro.

https://montebelohotels.com

Ribeira de Pena

O Pena Aventura, um parque situado em Ribeira de Pena, com grande variedade de desportos aventura e emoções fortes, sugere um programa especial para o Outono com estadia, pequeno-almoço e três actividades (Fantasticable, Alpine Coaster e tiro com arco ou percurso aventura). Preços/noite: 60€ no Pena Park Hotel; 55€ em bungalow.

www.penaaventura.pt

Peniche

O Hotel Solei Peniche propõe uma estadia de três noites com tarifas desde 175,61€/preço total, com pequeno-almoço.

www.abreu.pt

Cascais

Localizado na Quinta da Marinha, o Hotel The Oitavos preparou algumas ofertas para o fim-de-semana prolongado: um voucher de 25€ para o The Spa com piscina salgada aquecida, um chá lounge, pequeno-almoço e quartos com vista para o mar. Válido de 1 a 4 de Novembro. Preços sob consulta.

https://theoitavos.com

Caminhada pela Costa Alentejana

Aproveite o fim-de-semana prolongado e meta pés ao caminho até à costa do Alentejo. São dois dias de caminhada por escarpas, dunas, serra, mar, povoações piscatórias e muitos caminhos por explorar. O passeio tem início em Almograve e continua pela praia das Furnas, Cabo Sardão, Azenhas do Mar, praias do Carvalhal e da Amália e Odeceixe. Preço: 195€. Inclui duas noites em quarto duplo, um jantar, dois piqueniques, acompanhamento de guia, duas caminhadas de cerca de 20 quilómetros cada e possibilidade de boleia desde Lisboa. De 2 a 4 de Novembro.

www.papa-leguas.com

Évora

Alojamento de três noites no Évora Hotel, com tarifas a partir de 79€/noite. Inclui welcome drink, estadia com pequeno-almoço, um jantar buffet, visita e prova de vinhos à Adega Ervideira e utilização gratuita de sauna, jacuzzi e piscina interior aquecida. http://evorahotel.pt

Tróia

Estadia de três noites no Aqualuz Suite Hotel Troia Mar & Rio com preços a partir de 238,55€/pessoa, com pequeno-almoço. O hotel dispõe de piscina interior e exterior, jacuzzi, sauna e banho turco e court de ténis nas imediações.

www.geostar.pt

Moncarapacho

Mini-retiro em Moncarapacho, no concelho de Olhão, com estadia de quatro noites no Hotel Vila Farm House, pequeno-almoço, um almoço, workshop de culinária para duas pessoas e consulta nutricional também para dois. Preços: desde 428€/pessoa em quarto duplo. Válido até 28 de Dezembro.

www.viagenselcorteingles.pt

Lá fora

Milão

Programa de três dias a Milão, com preços a partir de 244,15€/pessoa em quarto duplo. Inclui avião à partida de Lisboa no dia 1 e estadia em hotel com pequeno-almoço. A visitar: o Duomo, considerada uma das mais belas catedrais góticas do mundo, o Museo del Novecento, o Palazzo Reale, Castello Sforzesco e Navigli, o bairro dos canais em Milão.

www.topatlantico.pt

Praga

A Abreu convida-o a visitar Praga neste fim-de-semana prolongado com tarifas a partir de 774€/pessoa. Inclui três noites em hotel com pequeno-almoço e passagem aérea com taxas.

www.abreu.pt

Viena e Bratislava

Viagem de cinco dias a Viena e Bratislava com preços desde 995€/pessoa. Inclui passagem aérea de Lisboa ou Porto, sete refeições, guia e taxas. Partida a 31 de Outubro e a 1 de Dezembro.

www.bestravel.pt

Veneza

Veneza, um labirinto de canais, becos, ruas, ruelas e pontes, para percorrer sem pressas. Preços a partir de 610€/pessoa. Voo à partida de Lisboa no dia 1 de Novembro, estadia de duas noites com pequeno-almoço.

www.topatlantico.pt

Alpes e Provença

Um circuito de cinco dias pelos Alpes e Provença é a sugestão da Bestravel para o feriado de 1 de Novembro. Inclui passagem aérea, taxas, uma noite em Annecy, três noites em Avignon, sete refeições e visitas a Aix-en-Provence, Arles, Saint-Remy-de-Provence e Marselha. www.bestravel.pt

