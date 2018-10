A história é tão universal como o sonho. Tal como a Bíblia nos apresenta um caminho para a felicidade eterna – o que o torna no mais popular e mais traduzido livro de “auto-ajuda”, digamos assim – a obra que lhe segue neste ranking das traduções, D. Quixote de La Mancha, legado universal, e universalista, de Miguel de Cervantes, apresenta-nos, sob a forma de uma viagem, a busca de um homem, do Homem, por valores em decadência: Nobreza e amor. Num tempo em que também se inventam moinhos, mas para justificar a barbárie, e em que o percurso se enevoa com as poeiras do ódio levantadas por uma nova cavalaria virtual, ouvir o eterno cavaleiro andante, e a simplicidade na voz do seu aio, nesta adaptação de António José da Silva, Vida do Grande D. Quixote de La Mancha e do Gordo Sancho Pança, que o teatro do Bolhão estreia esta sexta-feira à noite no Teatro do Bolhão, numa encenação de Kuniaki lda, talvez nos ajude a religar-nos ao sonho. E a sermos quixotescos, num tempo em que a tecnocracia nos pede que sejamos práticos, e não percamos tempo com o impossível. Vamos, Rocinante!

Vida do Grande D. Quixote de la Mancha e do Gordo Sancho Pança

Até 24 de Novembro

Quartas, às 19h; quinta a sábado, às 21h30; domingo, às 16h00

Palácio do Bolhão, Rua da Formosa, 342/346 Porto

Informações e reservas: [email protected] ou 222 089 007

Bilhete: dez euros (sujeito a descontos)

M/12