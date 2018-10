Tenho dores nos dentes, não posso jogar

Títulos no currículo? Conhecimento profundo do futebol da Oceânia? Mais de 35 anos de idade? Se a resposta for três vezes sim, então reúne as condições ideais para ser o seleccionador de futebol de Vanuatu, que oferece 28 mil dólares por ano e (dizemos nós) casa na praia.

Os vanuatuenses (vanuatuanos?) meteram um anúncio na internet, que é uma forma tão legítima como qualquer outra de arranjar treinador. Seguramente mais legítima que a do Tudelano, um clube espanhol que se deixou seduzir, não pelas qualidades técnico-tácticas, mas pelo livro de cheques de um escocês e deixou-o pegar na equipa. Mas os problemas foram “muchos” e a aventura só durou dois meses.

Não há uma forma de um clube ou uma selecção chegar um jogador ou a um treinador. Há várias. Mas aqui no Planisférico não falamos de coisas tão normais como scouting ou o recurso à carteira de clientes de um determinado empresário. Falamos dos tempos soviéticos do Spartak Moscovo que meteu um britânico a jogar a central com um nome falso, falamos da equipa que encontrou um goleador heróico por causa do teletexto e falamos daquele jogador que tinha nome de craque e conseguiu andar 20 anos sem jogar a dizer que tinha dores de dentes.

E Freddy Adu? Fez a sua melhor época nos últimos dez anos, 16 jogos na mesma temporada, com um golo, uma assistência e um cartão amarelo. Será suficiente para lhe renovarem o contrato?

