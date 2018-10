Miramar de alto nível no regresso à Liga do Campeões

Com os atletas Pedro Silva, Daniel Rodrigues e José Maria Cunha e sob a orientação do treinador Sérgio Ribeiro, o Club de Golf de Miramar está no terceiro lugar do European Club’s Men Trophy, após a primeira de três voltas ao campo do Golf du Médoc Resort, em Le Pian-Médoc, no sudoeste de França.

Miramar sagrou-se campeão nacional de Portugal em Setembro e é nessa condição que está nesta “Champions League” do golfe amador, que já foi ganha pelo Clube de Golfe de Vilamoura, em 2013, no Aroeira I. Este ano estão 26 clubes de outros tantos países em competição.

“O nosso objectivo é estar aqui à frente, é estar a liderar, é jogar melhor que os melhores, e é para isso que vamos lutar até ao último dia, independentemente do que acontecer”, disse Sérgio Ribeiro.

PUB

A última participação de Miramar neste campeonato foi, naturalmente, no último ano em que tinha sido campeão nacional, em 1994. Nesse ano o European Club’s Men Trophy jogou-se em Portugal, no Vilamoura 3 (hoje Dom Pedro Pinhal Golf Course), com Mário Nuno Coelho, Manuel Oliveira e Alexandre Oliveira a terminarem no 16.º lugar.

PUB

Num formato de jogo em que se somam diariamente os dois melhores resultados de stroke play de cada equipa de três jogadores, Pedro Silva brilhou a grande altura ao marcar 68 (-3), o segundo melhor resultado individual do dia juntamente com os franceses Fredéric Lacroix e Raphael Le Bot, do RCF La Boulie, e o alemão Hurley Long, do GC Manheim-Viernheim 1930.

PUB

Para Miramar entrou também o 70 de José Maria Cunha – Daniel Rodrigues fez 75 –, o que deu um resultado inaugural de 138 (-4). O clube de Vila Nova de Gaia está a três pancadas do líder, o inglês Castle Royle Golf & Country Club – que teve em David Langley melhor do dia com 65 – e a duas do segundo, o RCF La Boulie.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O nosso objectivo é estar aqui à frente, é estar a liderar, é jogar melhor que os melhores, e é para isso que vamos lutar até ao último dia, independentemente do que acontecer”, disse Sérgio Ribeiro.

O GC Manheim-Viernheim 1930 e o Gyttegaard Golfklub, da Dinamarca, partilham o quarto lugar com 139 (-3).

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB