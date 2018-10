Lusitano de Vildemoinhos recebe Sporting

O FC Porto vai receber o Belenenses na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras. Os "dragões" são o único dos "grandes" que enfrentam um rival do primeiro escalão, tendo o Sporting ficado emparelhado com um emblema que compete fora das Ligas profissionais.

Os "leões", que na ronda anterior eliminaram o Loures, vão visitar o Lusitano de Vildemoinhos, conjunto do Campeonato de Portugal (terceiro escalão), que na ronda anterior eliminou o primodivisionário Nacional. Carlos Lopes, antiga glória do atletismo do Sporting e representante do Lusitano no sorteio, deixou um aviso à navegação.

"Saiu a fava, mas é uma fava agridoce. O Sporting todos sabemos o que representa para o futebol português, mas com o Nacional vi aqueles homens a baterem-se com unhas e dentes e espero que se batam da mesma forma. Desejo um bom momento de futebol para as hostes dos Trambelos. O Sporting que se prepare", assinalou.

Quanto ao Benfica, vai medir forças com o Arouca, actual 13.º classificado da II Liga, depois de ter afastado o Sertanense na terceira eliminatória. É um reencontro entre as duas equipas, que se defrontaram pela primeira vez na competição a 16 de Outubro de 2010, com triunfo dos "encarnados" (5-1).

O Desp. Aves, detentor do troféu, visita o Cova da Piedade, equipa da II Liga que eliminou o Portimonense, enquanto o Sp. Braga recebe o Praiense, do Campeonato de Portugal. Os jogos da quarta eliminatória estão marcados para 25 de Novembro.

Calendário

Santa Clara-Desp. Chaves

Rio Ave-Silves

Sp. Braga-Praiense

Leixões-Anadia

Cova da Piedade-Desp. Aves

Lusitano Vildemoinhos-Sporting

FC Porto-Belenenses

Marítimo-Feirense

Sp. Covilhã-Moreirense

Montalegre-Águeda

P. Ferreira-Casa Pia

Penafiel-V. Setúbal

Sp. Espinho-Boavista

U. Madeira-V. Guimarães

Benfica-Arouca

Tondela-Vale Formoso

