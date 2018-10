Equilíbrio no Minho resultou em empate entre rivais

Antes do encontro desta sexta-feira, era preciso recuar até à 5.ª jornada da Liga 2011-12 para encontrar um empate entre Vitória e Sp. Braga, no campeonato, em Guimarães. Essa partida terminou com 1-1 no marcador, o mesmo resultado da 8.ª ronda da presente edição da prova, que colocou os bracarenses de novo isolados na liderança (com um ponto de vantagem), mas agora ao alcance de Benfica e FC Porto.

Começaram melhor os anfitriões, com uma incursão de Davidson pela esquerda: o brasileiro cruzou com precisão para a área e, aos 13’, Alexandre Guedes desviou com classe, de cabeça, entre os centrais, e inaugurou o marcador.

Em 4x4x2, com Dyego Sousa e Wilson mais adiantados, o Sp. Braga respondeu, mas de bola parada. Pontapé de canto ao primeiro poste, desvio para o segundo e Claudemir, oportuno a surgir para o desvio que resultou no empate, aos 18’.

Os bracarenses imprimiam maior largura ao jogo, circulavam com mais velocidade para tentar desposicionar o rival, mas no arranque do segundo tempo foi o Vitória a estar primeiro mais perto do golo. Aos 55’, Davidson aproveitou um ressalto de um remate de Tozé e desviou fora do alcance do guarda-redes, mas Bruno Viana salvou já perto da linha.

O V. Guimarães mostrava-se mais perigoso nas transições rápidas, com Tozé normalmente a conduzir com critério, mas o Sp. Braga evidenciava mais atributos em ataque organizado. Aos 74’, o goleador Dyego Sousa ainda colocou a bola na baliza, de cabeça, após cruzamento da direita, mas o lance foi invalidado por falta do avançado brasileiro.

Com mais um par de lances de perigo de parte a parte (o último dos quais um livre indirecto a favor dos bracarenses, que Dyego Sousa desviou por cima da trave), o empate não se desfez, valendo ao Vitória o sétimo lugar na tabela, à condição.

