Benfica vende Talisca por 25 milhões de euros ao Guangzhou

O Benfica anunciou esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a transferência para os chineses do Guangzhou Evergrande, a título definitivo, do médio Anderson Talisca, por 25 milhões de euros.

O Benfica soma aos 5,8 milhões já recebidos na altura do empréstimo do brasileiro, 19,2 milhões pela transferência definitiva. “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o Guangzhou Evergrande exerceu o direito de opção para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Anderson Souza Conceição (Talisca) por um montante de € 19.200.000 (dezanove milhões e duzentos mil euros), o qual estava consagrado no contrato de cedência temporária do referido atleta", pode ler-se no comunicado.

"Ao valor acima referido acresce a quantia já recebida de € 5.800.000 (cinco milhões e oitocentos mil euros), acordada no contrato de cedência temporária do referido jogador”, acrescenta o documento.

Talisca chegou ao Benfica em 2014, proveniente do Bahia, e fez um primeira época de grande nível na Luz, ainda sob as ordens de Jorge Jesus. Na época seguinte, perdeu espaço no "onze" inicial e acabou por ser emprestado ao Besiktas, emblema que representou durante duas épocas.

Depois de um desentendimento público com a direcção do Benfica - o jogador chegou a afirmar, peremptoriamente, que não pretendia regressar à Luz -, foram aventadas várias hipóteses para colocar o médio brasileiro no mercado, acabando a China por ser o destino definitivo. A performance do jogador até agora na Ásia, com 14 golos em outros tantos jogos na Liga chinesa, acabou por convencer os dirigentes do Guangzhou Evergrande a avançarem para a compra do passe, em mais um negócio milionário dos "encarnados".

