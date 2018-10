Cat Power nas canções dos outros

Naquele que terá sido, muito possivelmente, o primeiro momento de verdadeira sufocação com a atenção conquistada pela sua música, Cat Power fez suceder a Moon Pix (1998) – pequeno terramoto no mundo das canções indie para guitarra e voz frágil e rouca (atributo natural ou conseguido com base numa dieta esmerada de tabaco e álcool) – um disco de versões intitulado The Covers Record (2000). E este arrancava com uma abordagem tão sensual quanto intrigante e desconcertante de (I can’t get no) Satisfaction, toda ela delicadeza acústica e compassada, contrária à inquietação berrada por Mick Jagger e a anos-luz de distância da espaventosa abordagem que os Devo tinham proposto para o mesmo tema dos Rolling Stones.

O desconcertante que havia na versão de Cat Power devia-se em boa parte ao desaparecimento sem qualquer rasto de um dos mais memoráveis refrães de um dos mais reconhecíveis cancioneiros da música popular do século XX. Omitir a repetição da frase que dá título àquela combustão blues-rock inventada por Jagger e Keith Richards parecia roubar de uma penada a identidade da canção. E era um gesto tão claro e provocador que baralhava, desde logo, quaisquer regras a que, presumivelmente, Cat Power pudesse aderir para recriar temas de Bob Dylan, Velvet Underground, Smog ou Mae West (com a orquestra de Duke Ellington) – a parceria entre West e Ellington, Troubled waters, era transformada em material desnudo e cru, transportável sem acidentes para o universo de Bill Callahan ou Mary Margaret O’Hara.

PUB

Só que nada disto era, afinal, resultado de um gesto tão consciente e premeditado quanto isso. “Para ser sincera, o refrão não está lá porque não sabia tocá-lo na guitarra ou no piano”, confessa Cat Power ao Ípsilon, passados 18 anos sobre a edição de The Covers Record. “Nunca tive uma aula de música, não conheço os acordes, simplesmente consigo apropriar-me de uma canção quando quero escutá-la.” O que aconteceu no caso específico de Satisfaction foi que Chan Marshall tanto ouviu a cassete Hot Rocks 1964-1971, compilação dos primeiros tempos dos Stones, na carrinha em que se deslocava quando vivia em Atlanta que, quando a fita se estragou e privada de escutar uma canção pela qual se tornara obsessiva, não teve alternativa a pegar na guitarra e inventar uma música para acompanhar a letra. “E isto apenas porque queria ouvi-la”, diz. “Foi assim que fiz essa versão”.

PUB

PUB

PUB

The Covers Record, disco com recursos mínimos – pouco mais do que Cat Power, uma guitarra, um piano e as canções que lhe apeteceu ouvir –, serviu para a cantautora tomar balanço para os álbuns mais expansivos da sua carreira: You Are Free (2003) e The Greatest (2006). Com The Greatest, em particular, assistida pela Memphis Rhythm Band, dirigia-se para terrenos fronteiriços entre a folk e a soul, o mesmo tom que empregaria ao regressar às versões, passados dois anos, com a edição de Jukebox, álbum em que se atirava aos reportórios de Dylan, Frank Sinatra, James Brown, Hank Williams, Billie Holiday, Janis Joplin ou Joni Mitchell.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agora, em Wanderer, mergulha em Stay, balada grandiloquente que Rihanna gravou no álbum Unapologetic, composta por Mikky Ekko e Justin Parker (colaborador habitual de Lana del Rey, facto que une as pontas soltas), numa escolha deveras surpreendente tendo em conta a tendência para os clássicos que costuma nortear a foice em cancioneiro alheio da norte-americana.

Tal como acontecera com Satisfaction, também agora ao gravar Stay, Cat Power não se dedicou a estudar exaustivamente o seu objecto de trabalho. Aconteceu-lhe no soundcheck de um festival em Los Angeles descer os dedos sobre o teclado do piano e reconhecer os acordes que lhe faziam subir a letra de Stay à boca. Passados dois dias, numa das sessões de gravação de Wanderer, enquanto o engenheiro de som Rob Schnapf calibrava instrumentos e captações, pediu a Chan que aquecesse e tocasse qualquer coisa ao piano. Era uma mera etapa de preparação de estúdio antes de avançarem para a guitarra a fim de fazerem o mesmo trabalho de aquecimento e afinação técnica. Acontece que, ao piano, as mãos de Chan voltaram a cair sobre os acordes de Stay - “a minha nova canção preferida que, embora tivesse saído há uns anos, eu tinha descoberto naquela mesma semana”, recorda ao Ípsilon –, recuperando a memória que ficara do soundcheck. E avançou pelo tema, apoiando-se nos versos de que se lembrava.

“Eu não sabia que ele estava a gravar”, diz. “Só passados mais dois dias, quando estávamos a terminar os trabalhos, é que ele me perguntou se me podia tocar uma coisa. E tinha gravado o Stay. Por isso aquilo que se ouve no disco não sou eu a tentar recriar a canção de forma diferente, é mesmo porque não sei tocar a música e às vezes não me lembro da letra toda.” Mas esse sempre foi um dos cenários perfeitos para Cat Power: aqueles em que não tenha de tentar demasiado. Deixada assim, à solta, a tentar refazer canções como se lembra delas ou lhe apetece no momento sempre deu bons resultados. E sempre nos obrigou a reconsiderar verdades incontestáveis. Como aquela que dizia que (I can’t get no) Satisfaction jamais poderia sobreviver à eliminação do refrão.

PUB