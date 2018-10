Campanha para restaurar Presépio dos Marqueses de Belas fecha com mais de 40 mil euros

A campanha pública do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) de angariação de 40 mil euros, para o restauro do Presépio dos Marqueses de Belas, ultrapassou o valor necessário e foi dada como encerrada. De acordo com o MNAA, a campanha, iniciada a 5 de Abril deste ano, e que deveria durar até ao próximo dia 31 de Dezembro, foi hoje encerrada por ter atingido 40165 euros em donativos.

A campanha visa pagar o restauro do "monumental" Presépio dos Marqueses de Belas, e faz parte de um programa mais vasto de recuperação que inclui a chamada Capela das Albertas, "jóia" do período barroco português, disse à agência Lusa, em Abril, o director do MNAA, António Filipe Pimentel.

Quando a campanha foi lançada, o director do museu salientou que se tratava de um "apelo do museu à cidadania, com um objectivo também pedagógico, para manter acesa a dinâmica com os seus públicos e a comunidade".

Adquirido em 1937 por José de Figueiredo, primeiro director do MNAA, este presépio pertencia, na altura, a Sebastião de Carvalho Daun e Lorena, descendente do Marquês de Pombal.

O Presépio dos Marqueses de Belas é uma obra de transição, que concilia características ainda do século XVIII com alguns apontamentos modernos, sendo o maior de todos os presépios da colecção do MNAA e também o único que ainda não tinha sido restaurado.

Pela sua monumentalidade, o processo de conservação e restauro — que inclui limpeza, consolidação das peças de barro cozido policromado, do cenário que as envolve, e da "maquineta" que o guarda — é "minucioso e complexo", diz o museu.

De acordo com a documentação disponível, o presépio foi encomendado ao escultor Joaquim José de Barros — chamado Barros Laborão — no final do século XVIII, por José Joaquim de Castro, um coleccionador de Lisboa.

Nos últimos dois anos, o MNAA realizou duas campanhas públicas para obter fundos com o objectivo de adquirir obras para o museu, nomeadamente o retrato oitocentista de Frei Fonseca Évora, por dez mil euros e, anteriormente, a obra de Domingos Sequeira A Adoração dos Magos, por 600 mil euros, a de maior dimensão, pelo valor que envolveu.

A aquisição das peças foi considerada fundamental para o património artístico português, e para o próprio acervo do museu, que acolhe a mais relevante colecção pública de arte do país, em pintura, escultura, artes decorativas portuguesas, europeias e da expansão marítima, desde a Idade Média ao século XIX.

Criado em 1884, o MNAA é um dos museus com o maior número de obras classificadas como tesouros nacionais.

