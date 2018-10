AmadoraBD abre esta sexta-feira com Brasil como tema central

A 29.ª edição do festival AmadoraBD, que começa esta sexta-feira, tem o Brasil como tema central, com a exposição de trabalhos de autores contemporâneos, e o português Francisco Sousa Lobo como autor em destaque.

"Este ano, o destaque vai para um convidado muito especial: o Brasil. Numa exposição comissariada por Nelson Dona, Fabiana Barbosa e Aécio Diniz, com cenografia de Catarina Pé-Curto, teremos oportunidade de conhecer um conjunto de autores fundamentais no panorama brasileiro contemporâneo, que vive um período de ebulição artística e editorial muito relevante", refere a organização do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora — AmadoraBD, num comunicado enviado à agência Lusa.

PUB

Para a mostra foram escolhidas obras de "autores de todo o Brasil, premiados nacional ou internacionalmente e que produzem, principalmente, histórias em banda desenhada sobre temáticas estruturais ou fracturantes da sociedade brasileira".

PUB

As obras, de André Diniz, André Ducci, Helô D'Angelo, João Marcos, João Pinheiro + Sirlene Barbosa, João Spacca, Klévisson Viana, Marcelo D'Salete, Marcello Quintanilha e Pedro Cobiaco, "algumas premiadas no Brasil e no estrangeiro, abordam temas sociais e políticos fracturantes da atualidade brasileira e internacional".

PUB

Nesta edição, o autor em destaque é o português Francisco Sousa Lobo, que vive e trabalha em Londres desde 2005.

O autor, que se dedica à banda desenhada desde a década de 1980, venceu no ano passado o Prémio de Melhor Álbum Português de Banda Desenhada, com Deserto / Nuvem, principal distinção do AmadoraBD.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O trabalho do autor será alvo de uma exposição retrospetiva, "com especial destaque para a obra premiada", comissariada por Tiago Baptista e com cenografia de Carlos Farinha e Sofia Mota.

"Esta é uma obra, que afinal são duas que se resgatam e engrandecem mutuamente, sobre um Alentejo moribundo e a fascinante forma de vida na Cartuxa de Évora, onde alguns monges resistem aos costumes do mundo, em absoluto silêncio e solidão", refere a organização.

À semelhança das edições anteriores, o núcleo central do AmadoraBD acontece no Fórum Luís de Camões, onde, além das exposições haverá visitas guiadas, apresentações de livros, sessões de cinema e oficinas para crianças e adultos.

Considerado um dos festivais internacionais de banda desenhada mais importantes e reconhecidos na Europa, e o de maior dimensão e relevo em Portugal, o AmadoraBD começou em 1989. Cada edição é dedicada a um tema e exibe trabalhos de banda desenhada, cartoons, caricaturas, cinema de animação, contando ainda com uma feira do livro. A 29.ª edição decorre até 11 de novembro.

PUB