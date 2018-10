Sofia Vergara é a actriz de televisão mais bem paga, segundo a Forbes

Pelo sétimo ano consecutivo, Sofia Vergara está no topo das actrizes de televisão mais bem pagas da Forbes. A revista estima que a estrela de Uma Família Muito Moderna tenha recebido 42,5 milhões de dólares (37,4 milhões de euros) entre Junho de 2017 e 2018 — um valor significativamente superior ao do actor mais bem pago, Jim Parsons, que segundo a Forbes terá ganho 26,5 milhões de dólares (23,3 milhões de euros) no mesmo período de tempo.

A soma dos rendimentos das dez das actrizes mais bem pagas (168,5 milhões de dólares, equivalente a 148,2 milhões de euros) fica, ainda assim, abaixo daquilo que os dez actores mais bem pagos ganharam (181 milhões de dólares, aproximadamente 159,2 milhões de euros), sendo que esta discrepância diminuiu desde o ano passado.

Além do salário que recebe da série de comédia, Vergara tirou partido também dos patrocínios e acordos de licenciamento com empresas como a SharkNinja Coffee e a cadeia de mobiliário Rooms To Go, que representam cerca de metade do bolo total. Já os 24,5 milhões de dólares (21,5 milhões de euros) de Kaley Cuoco, em segundo lugar, vêm maioritariamente do seu salário de A Teoria do Big Bang.

Ellen Pompeo, que há 13 anos faz o papel de Meredith Grey, em Anatomia de Grey, está no terceiro lugar, com 23,5 milhões de dólares (20,7 milhões de euros) — um valor que vem do salário da série, bem como do cargo de produtora em Station 19, um spinoff de Anatomia de Grey. "Quando a tua cara e voz faz parte de algo que gerou 3 mil milhões de dólares [cerca de 2,6 mil milhões de dólares] para uma das maiores corporações do mundo, começas a sentir 'ok, talvez mereça uma parte disto'", disse a actriz ao The Hollywood Reporter, em Janeiro deste ano.

Tanto a lista de actrizes como a de actores de televisão mais bem pagos são dominadas por protagonistas de Uma Família Muito Moderna e A Teoria do Big Bang. Julie Bowen, por exemplo, recebeu 12,5 milhões de dólares (11 milhões de euros), enquanto Melissa Rauch e Mayim Bialik receberam ambas 12 milhões de dólares (10,6 milhões de euros). Mostramos-lhe na fotogaleria em cima a lista completa.

