Harry e Meghan vestem trajes do Tongo e despedem-se das ilhas do Pacífico

Tem sido um fenómeno de repetição, não em Portugal, mas noutras paragens: o que Meghan Markle veste, esgota no dia seguinte. Só que as escolhas que fez na viagem de 16 dias ao Pacífico serão mais difíceis de reproduzir, já que optou por trajes tradicionais, como o que fechou a viagem, no Tonga, no Pacífico Sul.

Meghan, 37 anos, que se tornou duquesa de Sussex quando se casou com o príncipe Harry em Maio, envergou grinaldas de flores vermelhas e uma saia feita à mão chamada ta'ovala, oferecida como um sinal tradicional de respeito, na sexta-feira, por cima do seu vestido. Harry também usou um traje semelhante.

PUB

"Acho que os nossos corações explodiram! O #DukeandDuchessOfSussex com o nosso traje nacional enquanto vêem o artesanato tradicional", escreveu Sulia Makasini, uma utilizadora do Tweeter. "Que momento histórico para #Tonga", acrescentou.

PUB

PUB

"Eles agora são tonganeses. Adoro a forma como eles adoptaram a nossa cultura", escreveu outro utilizador do Twitter, Auburn Palu, de Auckland.

O país de cerca de 170 ilhas tropicais com recifes e 108 mil pessoas é uma antiga colónia britânica. O casal real chegou na quinta-feira de manhã e assim que saíram do avião, os fotógrafos registaram que Meghan ainda trazia a etiqueta do vestido da Self-Portrait presa por um alfinete ao vestido.

Foto Reuters

O casal, que esperam ter o primeiro filho na próxima Primavera, foram recebidos por estudantes do Tupou College, que cantaram; e foram homenageados por multidões animadas, que agitavam bandeiras e os saudavam no caminho para o Palácio Real. Mais tarde, os estudantes alinharam-se ao longo do caminho para o aeroporto e neste, o casal caminhou num tapete feito de flores até ao avião que os levou à Austrália.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos últimos dias, Harry e Meghan passaram pelas Fiji, onde Meghan abandonou uma visita poucos minutos de a ter começado por questões de segurança.

Na semana passada, Meghan usou um vestido branco de cocktail da designer australiana Karen Gee, o que levou a que o site da marca estivesse em baixo por causa da afluência ao mesmo.

Foto Phil Noble/Reuters

PUB