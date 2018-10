A declaração de independência dos podcasts

Este episódio foi uma co-produção PÚBLICO e ESCS FM - a rádio da Escola Superior de Comunicação Social.

A produção de conteúdos áudio de forma regular para a internet tem crescido nos últimos anos. Este dado deve-se à massificação dos leitores portáteis de reprodução (como os smartphones) e com a maior democratização no acesso às plataformas de distribuição.

São hoje várias as pessoas que se decidiram avançar para a produção de um podcast, sem dependenderem das limitações das rádios. Independentes no tempo, no conteúdo e no discurso.

Neste episódio contamos a história do Fumaça, do Perguntar Não Ofende, do Rádio Defusão e do A Hora Certa.

