Operação Star Bananero: seis toneladas de cocaína escondidas em bananas

A Guarda Civil e o Corpo Nacional de Polícia espanhóis, com o apoio da Polícia Judiciária portuguesa, apreenderam em Málaga, Espanha, cerca de 6,3 toneladas de cocaína.

“A droga aprendida foi enviada por via marítima a partir de um país da América Latina dissimulada em caixas de bananas, que eram transportadas num contentor que recentemente havia chegado ao porto de Setúbal, contentor esse que se encontrava devidamente identificado pelas autoridades portuguesas e espanholas e que se destinava a uma empresa com seda em Espanha”, informa a PJ em comunicado.

Na sequência de apreensão da droga, foram detidas 16 pessoas de várias nacionalidades suspeitas de integrarem uma "importante organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de grandes quantidades de estupefacientes". Essa rede, agora "desmantelada", "actuava em diversos países da América Latina e da Europa".

PUB

PUB

PUB

Mais de 300 mil euros em dinheiro, armas e carros topo de gama foram também confiscados nas mais de 20 buscas a casas e empresas, diz a Reuters, que cita a polícia espanhola.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Esta operação, que em Portugal também contou com a preciosa colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira, insere-se no quadro da cooperação regular e sistemática entre as autoridades policiais de Portugal, Espanha e de outros países europeus visando não só interditar a entrada de estupefacientes no continente europeu, em especial de cocaína, mas também identificar e desmantelar as organizações criminosas responsáveis portais actividades ilícitas”, informa a PJ.

As investigações prosseguem a cargo das autoridades portuguesas e espanholas com a cooperação de outros países.

Em Abril, a polícia espanhola fez uma apreensão recorde de quase nove toneladas de cocaína num contentor que também trazia bananas, no porto de Algeciras, no sul do país.

PUB