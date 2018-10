OE2019 e outras quintas-feiras

Esta semana há-de ficar na memória de muita gente, uns pela negativa, outros pela positiva, e outros ainda pela indiferença.

Em tempo de Orçamentos do Estado, a Europa deparou-se com uma situação absolutamente inédita: a União Europeia chumbou o OE de um Estado-membro, e ainda por cima não foi um membro qualquer, foi a Itália. E chumbou, acusando o governo italiano de incumprimentos graves das regras orçamentais estabelecidas, em particular o aumento considerável da dívida sem nenhuma justificação.

O escândalo não é para menos pois tal nunca tinha acontecido, e a turba já se preparava para envolver Portugal no mesmo circo porque supostamente tinha recebido também uma carta de Bruxelas. Mas, como confirmou de imediato o presidente da União Europeia, não há comparação possível, pois Portugal apresenta um orçamento que cumpre todas as regras europeias.

O OE2019 é o corolário de um mandato que confirmou o que se afirmava, que é possível ter caminhos alternativos à austeridade, cumprindo as regras orçamentais, diminuindo o défice e, acima de tudo, cumprir com o país e com os portugueses.

Desde logo porque se destaca novamente a preocupação social e intergeracional com o aumento de pensões, com particular atenção para as mais baixas. Apresenta ainda uma solução muito interessante para as reformas antecipadas, que considero bastante razoável, com o fim da reforma obrigatória aos 70 anos, que já não considero assim tanto.

Destaque ainda para os aumentos na função pública, que devolvem finalmente rendimentos a quem foi chamado a contribuir de uma forma violenta desde a primeira hora do resgate financeiro. É uma boa parte das nossas famílias que perspectiva dias mais prósperos no futuro imediato.

Importante também o reforço da dotação orçamental nas áreas da cultura e da ciência, duas traves mestras estruturantes do desenvolvimento sustentável e que também se vêem agora contempladas, facto que aponta caminhos para o nosso futuro. E que futuro!

Um futuro muito mais risonho do que o que perspectivávamos há três anos atrás, quando o medo da vinda do “diabo” nos agoirava o presente. Um futuro que parte agora de um défice praticamente zero (0,2%) com uma receita em que o principal ingrediente é o país.

Reservo especial preocupação para a dotação orçamental para as autarquias, em particular no que diz respeito ao suporte financeiro para o Prevpap (Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários), que trouxe melhorias às condições de vínculo dos trabalhadores mas também novos e grandes desafios orçamentais e financeiros às autarquias. Estou certa de que a "geringonça" saberá encontrar rapidamente a devida solução para suprir os desvios orçamentais que este programa provocou nas autarquias locais, juntas de freguesia e municípios, que cumpriram o preceito legislativo, defendendo a estabilidade e os vínculos laborais e dizendo não à precariedade.

Notícia também a disputar o espaço mediático com o OE2019 foi o lançamento de mais um livro do professor Aníbal Cavaco Silva, Quintas-feiras e outros dias. Um livro onde, à primeira vista, apresenta mais adjectivos do que memórias, e que nos mostra uma visão muito particular do seu mundo. Não tendo ainda tido a oportunidade de o ler, a não ser os destaques que foram sendo partilhados pela comunicação social, confesso que vou poupar 18 euros e não comprar um exemplar. Vão fazer-me falta um dia... não sei ainda bem para quê, mas sei que sim.

