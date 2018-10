Rio assegura que não distribuiu proposta da justiça às outras bancadas

Foi a segunda vez que o líder do PSD se reuniu com os deputados no Parlamento (existiu uma terceira, mas foi um jantar) desde que tomou posse em Fevereiro deste ano e o ambiente foi mais calmo e sem euforias. A única voz que interpelou Rui Rio foi a da ex-ministra Paula Teixeira da Cruz para lhe pedir que distribua o documento sobre justiça pelos deputados, já que foi dado a conhecer às outras bancadas, segundo relatos feitos ao PÚBLICO sobre a reunião que decorreu à porta fechada.

Paula Teixeira da Cruz pediu para que o documento com o título “Um compromisso para a Justiça” fosse distribuído pelos deputados do PSD, para que ficassem em “pé de igualdade” com os seus pares no Parlamento, e lembrou as críticas do presidente da Associação Sindical de Juízes, Manuel Soares, expressas num artigo publicado no PÚBLICO esta quarta-feira.

Rui Rio disse não ter distribuído o documento pelos grupos parlamentares e, depois de a deputada ter insistido no assunto, o líder do PSD referiu que esse ponto não constava da ordem de trabalhos da reunião desta quinta-feira. Quanto às críticas do representante sindical dos juízes, Rio disse que ficaria preocupado se tivesse a mesma opinião que foi escrita por Manuel Soares. Na passada semana, o ex-ministro José Pedro Aguiar-Branco já tinha perguntado pelo documento que foi divulgado pelo Expresso, mas ficou sem resposta. Vários partidos confirmaram ao PÚBLICO a recepção do documento que estão a desvalorizar por não ser este o momento político para consensos, e por causa do sigilo que Rio pretendia imprimir ao processo de negociação.

A reunião da bancada desta quinta-feira foi convocada, de facto, para debater a proposta de Orçamento do Estado para 2019 e também era omissa sobre a presença de Rui Rio. Apesar de o líder social-democrata só ter confirmado a sua presença aos jornalistas na quarta-feira à tarde, em Santarém, já os deputados estavam certos de que estaria na reunião desta manhã.

No final da reunião, quando questionado pelos jornalistas, Rio também se escusou a falar sobre o documento da justiça, dizendo que o momento era para falar de Orçamento do Estado e que “haverá um tempo para tratar” do assunto.

Rui Rio reiterou a intenção de a bancada apresentar “propostas emblemáticas” para mostrar a discordância da proposta do Governo, para além de admitir propostas de deputados relacionadas com o seu círculo eleitoral “desde que sejam sensatas e que não façam desequilíbrio orçamental”. Para já, adiantou duas: a baixa do ISP tendo em conta a “promessa do Governo” e uma medida para combater a especulação imobiliária. Recusou qualquer semelhança com a taxa Robles, defendida pelo BE: “Não tem a ver com a taxa Robles, não sei o que isso é”.

Durante a reunião, Rui Rio fez uma longa intervenção sobre a proposta de OE 2019, apontando a incoerência “intolerável” dos dois défices inscritos na proposta e o “marketing” de deixar sair as medidas “às pinguinhas”.

