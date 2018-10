Marcelo tem a “legítima esperança” de saber a verdade sobre Tancos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz ter a “legítima esperança” de saber toda a verdade sobre o desaparecimento e recuperação das armas dos paióis de Tancos.

O PÚBLICO noticiou nesta quinta-feira que o ex-chefe de gabinete do antigo ministro da Defesa, o tenente-general Martins Pereira, disse na quarta-feira, no interrogatório judicial a que foi submetido, ter informado Azeredo Lopes do memorando sobre Tancos que lhe foi entregue, há menos de um ano, pelo então director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira. Ou seja: segundo esta versão, Azeredo Lopes terá sido informado da encenação da recuperação das armas.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa não comentou a notícia directamente, mas disse que, por diversas vezes, pediu justiça, “doa a quem doer”.

PUB

PUB

PUB

O Presidente afirma que, quando começou a haver alguma “especulação” sobre a recuperação das armas, incluiu na sua “exigência pública” o apuramento das circunstâncias em que o armamento foi encontrado. “Fui sempre apoiando a investigação criminal para chegar às últimas consequências. E espero que chegue”, disse.

Marcelo promete falar ao país sobre o caso “quando tiver matéria” para tal. Lembrou, porém, que tem “falado ao ritmo de duas vezes por semana”, desde o assalto, em Junho de 2017.

O que disse Martins Pereira

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO avançou esta quinta-feira que Martins Pereira foi inquirido pelo Ministério Público na qualidade de testemunha, não tendo sido constituído arguido.

Na sua versão dos factos, assim que recebeu o memorando sobre a operação encenada, passou imediatamente a informação ao governante, a quem ligou pela rede WhatsApp, cujos telefonemas e mensagens são encriptados. Colocou agora o seu telemóvel à disposição dos investigadores para perícia, por forma a que seja comprovado aquilo que alega.

PUB