Eleições na JS: Director de campanha demite-se depois da polémica com currículo da candidata

O director de campanha de Maria Begonha, candidata a secretária-geral da Juventude Socialista, anunciou, na rede social Facebook, o seu afastamento "para encerrar definitivamentea questão" dos erros no currículo da candidata.

Na publicação que fez na tarde desta quinta-feira, Estêvão Martins afirma que "em momento algum" a Maria Begonha "tentou utilizar um título académico ou profissional que não correspondesse às suas habilitações".

O ex-director de campanha atribui responsabilidades pelos erros do currículo de Maria Begonha "à equipa de gestão do site", composta "por dois colaboradores", sem que a candidata e a direcção de campanha "tivessem conhecimento" das "alterações efectuadas". Tiago Estêvão Martins deixa por explicar porque motivo foi a biografia "sequencialmente alterada" com o site publicado.

Maria Begonha tinha, na sua biografia de campanha, um ano de nascimento incorrecto, uma referência a um título de mestre em Ciência Política que não tem e a presidência de uma Associação de Estudantes (AE FCSH) que não aconteceu. A biografia da candidata acabou por ser alterada, já depois de Maria Begonha ter sido informada, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, do pedido do PÚBLICO para aceder à sua informação académica.

Estêvão Martins é técnico especialista no gabinete do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e estava à frente da campanha da, até agora, candidata única à liderança da JS. Ao PÚBLICO, na terça-feira, tinha assumido que os erros não eram "mais do que gralhas”.

O Congresso Nacional da Juventude Socialista realiza-se entre 14 e 16 de Dezembro, pouco mais de um mês antes de Maria Begonha fazer os 30 anos, o limite máximo para militar na JS. Na reunião plenária da ‘jota’ vai ser escolhido o sucessor de Ivan Gonçalves na liderança da estrutura.

