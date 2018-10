Aprovados projetos piloto em mais oito áreas protegidas

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira projectos piloto de prevenção estrutural de incêndios para oito áreas protegidas, semelhantes aos realizados no Parque Nacional da Peneda Gerês, Parque Natural do Douro Internacional e o Monumento Natural de Ródão.

Em causa está um investimento de 8,5 milhões de euros nas áreas protegidas de São Mamede, Serra D'Aire e Candeeiros, Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Arriba Fóssil da Costa de Caparica, Lagoas da Sancha e Santo André, Arrábida, Serra do Açor e Ria Formosa, anunciou o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

PUB

Na sequência da aprovação do plano piloto para o Parque Natural da Peneda Gerês, após os incêndios que o assolaram em 2016, o Governo decidiu replicar, com as devidas adaptações, este plano em duas áreas protegidas atingidas por fogos de 2017, o Parque Natural do Douro Internacional e o Monumento Natural das Portas de Ródão.

PUB

Decidiu ainda fazer uma intervenção de carácter preventivo em três outras áreas que incluem os Parques Naturais do Tejo Internacional e de Montesinho e a Reserva Natural da Serra da Malcata.

PUB

"O resultado que obtivemos é, de facto, excepcional, a área ardida nos cinco territórios que têm projecto piloto activo a redução de área ardida é de 98%", declarou o ministro do Ambiente, na segunda conferência realizada no âmbito do Conselho de Ministros realizado na Tapada de Mafra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Matos Fernandes afirmou que estes projectos piloto passam sobretudo pela "prevenção estrutural contra incêndios, que, numa área protegida, é muito mais do que limpar mato e fazer linhas de defesa primária".

"É recuperar essencialmente os habitats originais, alguns deles estavam muito dependentes para a riqueza da sua biodiversidade da própria presença da actividade humana, da actividade agro-silvo-pastoril", defendeu.

"É isso que vai acontecer, por exemplo, com a zona dos Castanheiros, em São Mamede, e na Arrábida, com uma remoção vasta de exóticas que infelizmente foram aparecendo", acrescentou.

PUB