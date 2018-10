Cavaco, o cavaleiro contra a troika. Alguém se lembra?

Cavaco esteve contra a troika e ninguém se lembra.

A coisa mais curta que há em política é a memória e a coisa mais comprida é o narcisismo de alguns dos seus agentes. Cavaco Silva, um exemplo acabado de político autocentrado, narcisista e auto-suficiente, vem agora expor as conversas privadas que teve em nome do Estado português na praça pública.

O método é deontologicamente discutível: que confiança é que os primeiros-ministros e outros membros do Governo podem ter, depois do exemplo de Cavaco, no cargo mais alto do Estado? Não se trata aqui de um caso de um cidadão comum a contar as histórias que ouviu. O homem foi Presidente da República e houve quem confiasse.

A parte boa é Cavaco lembrar aos portugueses que porventura não registaram o acontecimento que esteve contra a troika. Por exemplo, a páginas tantas, o ex-Presidente diz que a troika era de “um absurdo e uma prepotência inaceitável”. Como escreve a São José Almeida, Cavaco achava que a troika tratava “Portugal como se fosse um protectorado” e que era “inconcebível a atitude de inflexibilidade e de insensibilidade política e social”.

O ex-Presidente fala ainda da “atitude impositiva, inflexível e por vezes arrogante da troika” e achava que o ex-ministro das Finanças Vítor Gaspar esquecia os seus deveres de ministro da República: “O seu compromisso era com o país, não para com a troika. O que os portugueses esperavam era que ele enfrentasse a troika e a convencesse a recuar. E não me parecia que fosse impossível convencer os nossos parceiros europeus do absurdo da posição irredutível da troika”.

Foi pena que Cavaco Silva não tivesse dito alto o que pensava na altura, tendo ficado para a História – agora recontada – como um grande apoiante do Governo de Passos Coelho. Aliás, o próprio Passos Coelho esteve quarta-feira na apresentação do livro do Presidente que lhe reconhece a “teimosia” mas também os bons esforços na condução do país. É extraordinário que, ao fim de tantas décadas de “político profissional”, Cavaco Silva ainda consiga surpreender alguém.

