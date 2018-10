“Informar para desestigmatizar”: é este o nome – que diz quase tudo – de um projecto de alunos da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Pretendem acabar com os mitos sobre a saúde mental, através de vários vídeos informativos. O primeiro vídeo é sobre depressão e conquistou o primeiro lugar nos prémios Angelini University Award, destinado a jovens universitários em Portugal, no valor de 7500 euros, montante que será canalizado para o desenvolvimento do projecto.

“Construímos os textos e as ideias, mas temos de contratar animadores e designers”, explica ao P3 Pedro Morgado, o professor orientador da iniciativa. A ideia partiu de João Lima e Nuno Castro, os dois alunos responsáveis pelo primeiro vídeo (juntamente com o docente), que contaram com a participação dos médicos Célia Soares, Daniela Vilaverde e Ricardo Teixeira Ribeiro, do Hospital de Psiquiatria de Braga. A Escola de Medicina da Universidade do Minho tem, também, um programa de monitorização e acompanhamento de alunos em risco de burnout.

Nesta primeira fase está prevista a realização de sete vídeos, cada um sobre uma doença mental diferente. “As doenças psiquiátricas estão a aumentar e são as mais estigmatizadas na nossa sociedade”, afirma o docente para justificar a escolha do tema. Para o futuro está previsto o lançamento de uma campanha de crowdfunding para a criação de um site que, além de alojar os vídeos, forneça vários artigos sobre as doenças mentais. “Os sites de saúde em Portugal são pouco rigorosos. Queremos contrariar isso”, assume Pedro Morgado.