Há cada vez mais chineses e chinesas dispostos a enfrentar uma mesa de cirurgia em nome de uma ideia de perfeição. "Pálpebras subidas, um nariz longo e pequeno, o maxilar estreito e a pele muito branca" são características apreciadas e procuradas na China, segundo a fotógrafa Yufan Lu, autora da série fotográfica Make Me Beautiful. Este padrão de beleza, de acordo com Lu, surgiu recentemente na China e é fruto da influência dos meios de comunicação social e da publicidade – nomeadamente da publicidade paga por clínicas de cirurgia estética, que ocupa grandes outdoors nas principais vias de grandes cidades chinesas. "Não há escapatória", lamenta a fotógrafa. "Eu, por exemplo, apesar de estar convicta de que nunca irei submeter-me a nenhuma cirurgia estética, fiquei a pensar nos diagnósticos que diversos cirurgiões estéticos me foram fazendo ao longo do desenvolvimento deste projecto", referiu. "Foi aí que começou a batalha entre mim e o meu reflexo no espelho e não tenho ideia de quem sairá vencedor."

A cirurgia estética tem, na opinião de Yufan Lu, um lado positivo e outro negativo: o primeiro será o "efeito imediato na melhoria da auto-estima" e o segundo o desenvolvimento de um "transtorno dismórfico corporal", que se traduz numa intensa preocupação com defeitos físicos pequenos — ou mesmo imaginários — que poderão conduzir o paciente a um estado disfuncional ou a uma dependência continuada de cirurgia estética. "Existe também o problema de que a sociedade chinesa prefere caras que tenham um aspecto natural em detrimento das que parecem artificiais, criadas numa mesa de cirurgia." O paradoxo impera. “Não me importa o que os outros têm a dizer sobre mim, desde que possa tornar-me bonito/a” é, segundo Lu, o lema de quem se desloca a estas clínicas. As imagens de Make Me Beautiful estão em exposição em Braga até 27 de Outubro, ao abrigo do Festival Internacional de Fotografia Encontros da Imagem.