Eleições no Brasil

A corrupção no Brasil não começou com Lula nem acaba com Bolsonaro. Trabalhei 14 anos com empresas brasileiras, doze dos quais antes de Lula, e nas reuniões falava-se abertamente deste problema. Até os orçamentos contemplavam uma verba de 3% (no Brasil eram 10). A diferença entre as duas candidaturas é que com o PT os juízes podem bem. Com Bolsonaro já foram avisados. O dilema dos brasileiros é escolher entre ser roubados ou ser fuzilados.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Casa Senna

Chamou-me a atenção a notícia saída no PÚBLICO sobre a disputa em tribunal entre a Casa Senna e o respetivo senhorio, tendo esta aparentemente ganho em 1.ª instância contra a notificação de rescisão de contrato de arrendamento emitida pelo senhorio. Não contesto a vetustez da Casa Senna, onde aliás eu próprio já fiz algumas compras de material desportivo. No entanto penso serem de contestar dois aspectos: em primeiro lugar a proteção excessiva que neste país é dada aos arrendatários seja porque motivo for, neste caso à boleia de uma classificação, sempre discutível, de loja histórica dada à pressa pela Câmara de Lisboa; e em segundo lugar o comentário feito sobre a sentença judicial pelo vereador Duarte Cordeiro dizendo que a sentença é boa "para que os proprietários tenham noção dos direitos que as lojas têm", comentário que considero grosseiro, ignorante, parcial, prejudicial à cidade e lamentável sobre todos os aspectos, e que me permito eu próprio comentar dizendo que a sentença é também boa para os investidores verem com o que contam e para fugirem daqui a sete pés enquanto é tempo e para os lisboetas verem os vereadores com que contam e fugirem deles também sete pés enquanto é tempo.

É devido a visões como as deste vereador que Lisboa é a cidade da Europa - e conheço muitas - em que mais se vêm prédios degradados, a cair aos bocados, pinchados, com vegetação a crescer nos telhados, janelas partidas, portas emparedadas, ruínas à espera de caírem. Com situações destas em que os proprietários não podem dispor daquilo que é seu outra coisa não seria de esperar. Seria também um dado muito interessante saber qual a renda que a Casa Senna paga por uma loja como a que tem na Baixa Lisboeta.

Carlos Duarte, Lisboa

A (má) descentralização já começou

O "Éter" anda no ar. E no caso em apreço tal bolha gasosa centrou-se, agora, no Turismo do Porto, do Norte e arredores, enquanto muitos milhões voaram para parte incerta, devido às altas pressões de corrupção, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influências e recebimentos indevidos.

Ainda há dias eclodiu um tufão que deglutiu mais de dez milhões de euros em fundos comunitários lá para os lados da extinta AIM – Associação Industrial do Minho. E, enquanto as abertas são poucas, a descentralização de maus costumes vai inundando o país, lançando cada vez mais um manto nebuloso de suspeições sobre instituições públicas, bem como as relações perigosas que estas vão mantendo com câmaras municipais e diversas empresas conluiadas.

José Amaral, V.N. Gaia

