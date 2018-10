Parlamento da Argentina aprova orçamento para 2019 no meio de tumultos

O parlamento da Argentina aprovou o Orçamento para 2019, apesar do clima de tensão entre o Governo e a oposição e dos tumultos entre a polícia e manifestantes contrários ao plano governamental.

A votação terminou com 138 votos a favor – três a mais do que era necessário –, 103 contra e oito abstenções, após 18 horas de debate intenso, com momentos de tensão que levaram o presidente do parlamento a realizar duas pausas.

PUB

O projecto – que formaliza um duro ajuste nas contas públicas e um aumento dos impostos – está dentro do que foi pedido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e deve agora passar pelo Senado para a sua aprovação final.

PUB

A sessão plenária começou ao início da tarde de quarta-feira e durou até à madrugada de quinta.

PUB

Enquanto o debate estava a decorrer, movimentos sociais e sindicatos protestavam frente ao parlamento contra o orçamento do governo do Presidente argentino, Mauricio Macri.

Um grupo de manifestantes tentou romper a barreira de segurança e atirou pedras contra a polícia, que respondeu com jactos de água, disparando gás lacrimogéneo e balas de borracha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os confrontos, que se alastraram a outros pontos do centro da capital, Buenos Aires, resultaram em 26 detidos, confirmaram fontes oficiais à agência de notícias espanhola EFE.

Um grupo de deputados da oposição foi à rua defender os manifestantes. Disseram que, mesmo tendo-se identificado, foram agredidos pela polícia.

Houve também grande tensão no hemiciclo e a oposição pediu para interromper o debate algumas vezes. Numa das pausas houve uma reunião entre os chefes dos blocos de deputados e o secretário da Segurança de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.

PUB