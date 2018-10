Cheias repentinas matam crianças na Jordânia

Pelo menos 18 pessoas morreram esta quinta-feira devido a cheias repentinas numa zona termal junto ao Mar Morto, na Jordânia. A maioria das vítimas mortais eram crianças em idade escolar, e os seus respectivos professores, que realizavam uma visita de estudo e se encontravam dentro de um autocarro levado pelas águas, informaram as equipas de socorro.

De acordo com uma testemunha citada pela agência Reuters, o autocarro escolar transportava um total de 37 crianças e sete professores. Várias famílias que se encontravam no local a fazer piqueniques.

O balanço mais recente dá conta do resgate de 34 pessoas, resultado de uma operação que envolveu centenas de soldados do exército, membros da polícia e helicópteros, detalhou o chefe de polícia Farid al Sharaa à televisão estatal jordana. Alguns dos sobreviventes encontram-se em estado grave.

Centenas de familiares deslocaram-se até ao hospital Shounah para mais informações sobre os desaparecidos. À Reuters, o porta-voz da Defesa Civil, Iyad, em Omar, admitiu que o número de vítimas deverá subir.

Devido ao desastre, o rei Abdullah cancelou uma viagem ao Bahrein para poder acompanhar as operações de resgate. Já Israel enviou helicópteros de apoio para colaborar nas operações de salvamento.

No local permanecem equipas de resgate à procura de sobreviventes nas falésias perto da costa do Mar Morto, onde foram encontrados os corpos.

Inundações repentinas: como acontecem?

A região enfrenta por estes dias as primeiras tempestades de Inverno, com chuvas e ventos fortes que por vezes surgem sem aviso. As inundações repentinas são um fenómeno comum nesta época de chuvas mais fortes, fazendo com que o solo atinja um estado de saturação, mesmo que a zona esteja aparentemente completamente árida e seca. Estas cheias rápidas são mais comuns em zonas baixas e em terrenos com pouca capacidade de drenagem.

Já em Abril, sete adolescentes israelitas morreram no sul da costa do Mar Morto, em Nahal Tzafit, Israel, numa inundação semelhante.

