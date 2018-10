FBI investiga pacotes suspeitos enviados a Joe Biden e Robert de Niro

O FBI está a investigar o envio de pacotes suspeitos, que podem conter engenhos explosivos, endereçados ao antigo vice-presidente dos EUA Joe Biden e ao actor Robert de Niro.

O pacote enviado para Joe Biden terá sido devolvido ao remetente devido a um erro na morada. Se se tratar de um pacote semelhante aos que foram enviados a pelo menos cinco figuras ligadas ao Partido Democrata, entre segunda e quarta-feira, o nome do remetente é Debbie Wasserman Schultz, a congressista do Partido Democrata que se demitiu da presidência do Comité Nacional do Partido Democrata no Verão de 2016, na sequência do roubo e da divulgação, pela WikiLeaks, de e-mails confidenciais.

Segundo os seus críticos, Schultz e outros membros do seu comité favoreceram Hillary Clinton na corrida contra Bernie Sanders pela nomeação do Partido Democrata à Casa Branca.

Esta quinta-feira, a polícia de Nova Iorque disse que está também a investigar um pacote suspeito enviado para casa de Robert de Niro.

O actor tem-se destacado entre os opositores de Donald Trump – em Junho, na cerimónia de entrega dos prémios Tony, recebeu uma ovação em pé ao dizer "Fuck Trump!" E, em 2016, chamou-lhe "porco", "rafeiro", "estúpido", "cão" e um "artista que não paga impostos", entre outras ofensas.

