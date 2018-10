Acidente no Campo Alegre, no Porto, faz dez feridos

O choque de um autocarro da STCP da linha 200 com um veículo e uma árvore, na tarde desta quinta-feira, no cruzamento entre o Campo Alegre e a Rua do Bom Sucesso, no Porto, provocou dez feridos, sendo sete ligeiros e três graves. O trânsito foi cortado na zona.

O acidente, que aconteceu num cruzamento com semáforos, terá sido provocado por um veículo ligeiro que se atravessou na frente do autocarro, levando a que este embatesse numa árvore, derrubando-a.

O sinistro aconteceu pelas 17h30. Ainda há pessoas a ser assistidas no local e vários feridos já foram encaminhados para o hospital de Santo António, um foi para o Pedro Hispano, informou chefe de serviço do Batalhão de Sapadores Bombeiros, Adão Teixeira. Há um menor com suspeito de fractura no cotovelo que irá para o S. João.

