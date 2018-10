O Norte vai mostrar-se à mesa de 1000 restaurantes

Mil restaurantes e mais de 200 receitas para provar são alguns dos números da 11.ª edição dos Fins-de-Semana Gastronómicos, que vão decorrer entre Novembro e Junho em 78 municípios do Norte.

Organizados pela Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), em parceria com os municípios aderentes, os Fins-de-Semana Gastronómicos envolvem ainda 500 empreendimentos turísticos, 300 quintas, adegas e espaços de enoturismo, 52 produtos qualificados e cinco denominações de origem de vinhos.

PUB

"Trata-se do maior projecto público-privado na área da gastronomia e vinhos em Portugal", sublinhou Agostinho Peixoto, da TPNP, na conferência de imprensa de apresentação dos Fins-d- Semana Gastronómicos, que decorreu esta quinta-feira em Esposende, no distrito de Braga.

PUB

O tema da edição deste ano é a Doçaria Tradicional e Conventual do Norte de Portugal, que estará em destaque em 55 municípios.

PUB

A ideia subjacente a esta iniciativa é que cada município disponha de um fim-de- semana para pôr em cima da mesa o seu prato mais emblemático, acompanhado de uma sobremesa e dos vinhos de cada região.

A iniciativa arranca a 2 de Novembro, em Guimarães, com rojões, papas de sarrabulho e rabanadas, e em Lamego, com o cabrito assado com arroz e batatas em forno de lenha e o leite-creme.

O último fim-de-semana gastronómico está marcado para os dias 31 de Maio, 1 e 2 de Junho, em Sabrosa, que servirá favas guisadas com enchidos e bolo borrachão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os empreendimentos turísticos oferecerão descontos de pelo menos 10% nas pernoitas de sexta-feira e sábado e os restaurantes são incentivados a oferecer "um copo de vinho de boas-vindas" aos clientes que optem pelo prato dos Fins-de-Semana Gastronómicos. "É uma espécie de cenoura para o coelho seguir", disse Agostinho Peixoto.

Com os Fins-de-Semana Gastronómicos, a TPNP pretende combater a sazonalidade turística e valorizar os pratos de cada concelho.

Na brochura alusiva ao evento, que serve de roteiro gastronómico e turístico, constam também cerca de 200 receitas referentes aos pratos apresentados pelos municípios aderentes.

PUB