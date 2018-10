O Arsenal é o grande teste europeu do Sporting

O Sporting tem tido alguns dias melhores que outros nesta tentativa de recuperar a normalidade perdida depois de meses de enorme turbulência. Se no campeonato nem tudo corre bem, os “leões” têm tido um arranque perfeito na Liga Europa, com triunfos sobre o Qarabag e Vorskla. Mas o adversário desta quinta-feira, em Alvalade, é, como se costuma dizer, de outro campeonato, não desmerecendo o valor do campeão do Azerbaijão e do quarto classificado da Ucrânia, duas equipas que até criaram bastantes problemas à equipa de José Peseiro. O Arsenal é um dos “grandes” da Liga inglesa, está em grande forma (dez vitórias consecutivas) e tem um poderio ofensivo de meter respeito.

O que mais impressiona neste Arsenal é a forma como ultrapassou rapidamente a letargia em que tinha entrado nos últimos anos de Arsène Wenger no clube londrino. Unai Emery, o basco que andou por Valência, Sevilha e Paris, foi o escolhido para pegar na herança de 22 anos de Wenger, dar-lhe uma volta e devolver o Arsenal ao topo. E é o que tem feito. Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos da época (Manchester City e Chelsea), os “gunners” estabilizaram num ciclo vitorioso que já vai em dez partidas, um ciclo sustentado pela magia de Mesut Ozil e pelos golos de Lacazzette e Aubameyang,

Este “novo” Arsenal já é tido como um candidato credível ao título de campeão (está a dois pontos da liderança), algo que lhe escapa desde 2004, seguindo-se uma década e meia em que foi sendo secundarizado pelas equipas de Manchester e em que até foi perdendo estatuto para outras equipas de Londres como o Chelsea ou o Tottenham. E o Arsenal também transporta esse estatuto para a Liga Europa, onde se assume como um grande candidato à vitória final (também já leva, tal como o Sporting, duas vitórias no Grupo E). Emery é, aliás, um especialista em vencer esta prova, com três triunfos consecutivos nos tempos em que era treinador do Sevilha, um deles sobre o Benfica.

A recepção ao Arsenal será, então, o primeiro grande teste europeu dos “leões” e José Peseiro sente que o Sporting não se pode limitar a esperar pelo adversário e aproveitar as transições rápidas.

“O bom momento do Arsenal não nos tira a ambição de querer ganhar. Temos de ser assertivos em termos defensivos, empenhados e coesos, e jogar em transição, mas também temos de ter iniciativa, porque temos qualidade para isso. Queremos entrar fortes, temos na nossa cabeça o que vai ser o nosso jogo e estamos preparados para tudo o que pode acontecer. Queremos enfrentar o Arsenal olhos nos olhos, não como uma estratégia de ego do treinador, mas de realidade do que é a nossa equipa e do que podemos fazer para enfrentar o Arsenal”, reforçou o técnico “leonino”.

Peseiro já irá contar neste jogo com Jerémy Mathieu, convocado e provável titular no eixo da defesa depois de ter ficado um mês sem jogar, mas ainda é cedo, admitiu o treinador ribatejano, para promover o regresso de Bas Dost, que não joga há mais de dois meses. “Ainda é cedo. Clinicamente está curado, mas não vamos precipitar as coisas”, disse o técnico, que também não terá Raphinha frente aos londrinos.

Esta será a segunda vez que Sporting e Arsenal se cruzam nas competições europeias. O anterior embate já foi há quase 50 anos, na segunda eliminatória da já extinta Taça das Cidades com Feiras em 1969-70. Depois de um empate sem golos em Alvalade, o Arsenal venceu em Highbury por 3-0 e acabaria mesmo por vencer a competição numa final a duas mãos frente ao Anderlecht.

