Svitolina e Pliskova avançam para as meias-finais do Masters feminino

Há duas semanas, Elina Svitolina começou a preparar-se para terminar a época uma semana mais tarde, no WTA Elite Trophy, em Zuhai (China) – evento que reúne as melhores tenistas não qualificadas para as WTA Finals. A ucraniana de 24 anos não queria pensar em Singapura sem ter a certeza de estar qualificada, mas quando soube da boa notícia, fez questão de adoptar uma atitude diferente da do ano anterior, em que acusou a estreia no Masters feminino e só ganhou um encontro. Essa maior experiência ficou bem patente na fase de grupos deste ano, ao ganhar todos os três encontros.

“Agora, estou mais madura, então é apenas uma questão de me manter calma e lutar em todos os pontos”, resumiu Svitolina (7.ª), depois de vencer Caroline Wozniacki (3.ª), por 5-7, 7-5 e 6-3, em duas horas e meia. “Foi um encontro incrível, pois Caroline traz o melhor de nós ao de cima, puxa mesmo por nós, por isso, tenho de lhe agradecer por me levar ao meu limite”, acrescentou.

Wozniacki, detentora do título, esteve em vantagem por um set e um break na segunda partida, mas a ucraniana reagiu e garantiu a qualificação para a fase seguinte, graças a um break a 6-5.

Menos pressionada, pois só precisava de ganhar um set para aceder às meias-finais, Svitolina venceu confortavelmente os seus jogos de serviço até quebrar o serviço da dinamarquesa, para 5-3. Aí, Wozniacki dispôs dos únicos break-points no set, quatro, mas a ucraniana anulou-os, antes de concluir no segundo match-point.

Antes, no Singapore Indoor Stadium, Karolina Pliskova (8.ª) tinha assegurado um dos dois primeiros lugares do Grupo Branco, ao derrotar, pela primeira vez em quatro duelos, Petra Kvitova (5.ª), por 6-3, 6-4.

No challenger de Lima, Pedro Sousa (138.º) derrotou João Domingues (229.º), por 6-3, 3-6 e 6-4, para aceder aos quartos-de-final, onde vai defrontar Juan Ignacio Londero (122.º), que eliminara na ronda inaugural Gastão Elias (198.º).

