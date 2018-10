Noite inesquecível para o Sevilha e para esquecer do Milan

O Milan prolongou nesta quinta-feira a semana de pesadelo que está a viver ao perder em casa com o Betis (2-1). Depois da derrota com o Inter, no passado fim-de-semana, num derby a contar para a Serie A, a equipa treinada por Gattuso somou novo desaire, desta vez frente à equipa de William Carvalho, que foi titular. A formação espanhola colocou-se em vantagem ainda no primeiro tempo e aumentou-a no início da segunda parte, de nada valendo o golo dos milaneses já perto do fim. A derrota do Milan, a sua primeira na Liga Europa, custou-lhe ainda a liderança do grupo F, agora na posse do Betis. E o Olympiacos ficou mais perto dos antigos campeões europeus, depois de bater os luxemburgueses do Dudelange com naturalidade, conseguindo o seu primeiro triunfo na competição.

Em grande esteve também outra equipa da Andaluzia, mas no Grupo J. O Sevilha, sem André Silva em campo mas com Daniel Carriço a titular, goleou os turcos do Akhizar por 6-0, naquele que foi um dos resultados mais expressivos da história da Liga Europa - apenas os 7-1 com que o Lyon venceu o AZ-Alkmaar na época de 2016-17 fazem sombra à goleada do Sevilha. Próximo deste números ficou também outra equipa espanhola. No Grupo G, o Villarreal, a jogar em sua casa, derrotou por 5-0 o Rapid Viena.

Mal esteve o Besiktas. Quaresma jogou os 90 minutos mas não evitou a pesada derrota caseira por 4-2 às mãos dos belgas do Genk, que assumiram a liderança do Grupo I, enquanto a formação turca é última.

No Grupo B, o Salzburgo prosseguiu o seu caminho impecável, somando a sua terceira vitória em outros tantos jogos. Os austríacos venceram com autoridade os noruegueses do Rosenborg por 3-0 e ainda viram o Celtic perder no terreno do RB Leipzig (2-0), um resultado que contou com o precioso contributo do português Bruma, autor do segundo golo do jogo. A vitória coloca a formação germânica em boa posição para chegar aos 16 avos-de-final da Liga Europa.

Na Suíça, o Zurique mostrou a sua força frente ao Bayer Leverkusen. Os suíços estiveram a vencer e, depois de dois golos germânicos, recuperaram a vantagem, triunfando por 3-2. Foi a primeira derrota dos alemães neste Grupo A, enquanto o Zurique segue 100% vitorioso. Quem também deu a volta ao marcador foi o Zenit, onde Luís Neto jogou os 90 minutos, depois de ter visto o Bordéus marcar primeiro em São Petersburgo.

Resultados

Grupo A

AEK Larnaca-Ludogorets Razgrad, 1-1

FC Zurique-B. Leverkusen, 3-2

Grupo B

RB Leipzig-Celtic, 2-0

Salzburgo-Rosenborg, 3-0

Grupo C

Zenit-Bordéus, 2-1

FC Copenhaga-Slávia Praga, 0-1

Grupo D

Spartak Trnava-Dínamo Zagreb, 1-2

Anderlecht-Fenerbahçe, 2-2

Grupo F

Dudelange-Olympiacos, 0-2

AC Milan-Betis, 1-2

Grupo G

Villarreal-Rapid Viena, 5-0

Rangers-Spartak Moscovo, 0-0

Grupo H

Marselha-Lazio, 1-3

Eintracht Frankfurt-Apollon Limassol, 2-0

Grupo I

Besiktas-Genk, 2-4

Sarpsborg 08-Malmö, 1-1

Grupo J

Sevilha-Akhisarspor, 6-0

Standard Liège-FC Krasnodar, 2-1

Grupo K

Rennes-Dínamo Kiev, 1-2

Jablonec-Astana, 1-1

Grupo L

PAOK Salónica-Vidi, 0-2

Chelsea-BATE Borisov, 3-1

