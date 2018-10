Ex-técnico da equipa de Lance Armstrong expulso do ciclismo para sempre

O ex-técnico da equipa de Lance Armstrong afirmou ter sido expulso do ciclismo para a vida, por ter contribuído no programa de doping que ajudou Armstrong a vencer a Volta à França sete vezes.

Johan Bruyneel, que já estava a cumprir uma suspensão de dez anos, confirmou que o Tribunal de Arbitragem do Desporto, com sede na Suíça, estendeu a proibição de qualquer contacto com o ciclismo para toda a vida, numa carta publicada pelos meios de comunicação social, na quarta-feira.

“Há muitas coisas que gostava de ter feito de forma diferente e há certas ações que agora me arrependo profundamente”, explica o ex-técnico. “Todo este processo foi muito difícil, doloroso e um complicado processo de aprendizagem mas depois de tanto tempo, podemos finalmente avançar”.

Este foi o resultado de uma contestação por parte da Agência Mundial Antidoping que argumentou que os dez anos de penalização atribuídos a Bruyneel não eram suficientes e que a pena deveria ser mais longa.

No início deste ano, o ex-técnico também foi condenado por um tribunal dos Estados Unidos da América a pagar um milhão de euros por danos relacionados com o programa de doping.

Lance Armstrong foi acusado de fraude por uso de substâncias dopantes nas sete Volta à França em que saiu vencedor. Em Agosto de 2012, perdeu todos os títulos conquistados mas apenas confessa o uso de anabolizantes no início de 2013. Fez um acordo de 4.4 milhões de euros para evitar julgamento e saiu da competição de ciclismo para sempre.

