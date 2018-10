AMA retira acreditação ao laboratório antidoping de Lisboa

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) retirou a acreditação do Laboratório de Análises de Dopagem (Laboratório de Lisboa) devido à não conformidade com o Padrão Internacional para Laboratórios (ISL, na sigla em inglês).

O Laboratório de Lisboa já se encontrava suspenso, punição agora confirmada pelo Comité Executivo da AMA. Como consequência desta decisão, a instituição nacional permanece inelegível para analisar amostras de controle de doping solicitadas por organizações de luta antidoping.

Foi a 15 de Abril de 2016, que o Laboratório de Lisboa foi suspenso por um período de seis meses, posteriormente prolongado para 12 meses. Após a suspensão de um ano, a AMA considerou que as irregularidades persistiam e aplicou procedimentos disciplinares para revogar totalmente a acreditação ao Laboratório de Lisboa, algo que agora se concretizou.

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, admitiu a possibilidade de vir a recorrer da decisão da AMA.

"Estamos de alguma forma surpresos, porque fizemos tudo o que tinha de ser feito. Estamos a avaliar, diria com forte inclinação, para discutir isto ao nível do Tribunal Arbitral do Desporto, porque achamos que temos razão para contestar esta decisão da AMA", disse o governante à Lusa.

No comunicado distribuído da AMA, esta revelou estar insatisfeita com os resultados de uma inspecção realizada para "assegurar a completa fiabilidade e precisão das análises antidoping e na divulgação dos resultados".

