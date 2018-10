Estes dois pinguins machos apaixonaram-se e preparam-se para ter uma cria em conjunto

No aquário australiano Sea Life, em Sydney, dois pinguins machos construíram um ninho juntos. A equipa de funcionários que os acompanha percebeu que os dois pinguins eram mais do que “só amigos” e resolveu dar um ovo ao casal. Os dois pinguins-gentoo machos, Magic e Sphen, estão a cuidar da sua futura cria. Enquanto o fazem são as estrelas do aquário australiano e protagonizam momentos de dança e passeios a dois.

Magic e Sphen aproximaram-se este ano, durante a época de acasalamento. Pouco depois, começaram a recolher seixos para construir o ninho em conjunto.

Depois de a equipa perceber a proximidade entre o casal Sphengic – como carinhosamente o apelidou –, decidiu dar-lhe um ovo fictício, escreve a Reuters. Ao comprovar os instintos paternais do casal, resolveu avançar com um ovo real, retirado de um outro casal de pinguins que tinha dois ovos.

“Cada vez que os víamos, o Magic e o Sphen estavam juntos, com uma ligação forte entre eles”, explicou Tish Hannan, supervisor do departamento dos pinguins do aquário, em declarações à ABC.

“Quando receberam o ovo fictício sabiam exactamente do que se tratava e encarregaram-se à vez da incubação do ovo.”

Agora, os dois partilham a tarefa de incubação e protecção do ovo, enquanto o outro garante que os intrusos e ameaças se mantêm afastados.

