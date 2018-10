Os modelos de negócio por subscrição vieram para ficar

A ideia de modelos de negócio baseados em serviços de subscrição não é recente. Os serviços de telecomunicações, clubes de fitness e ginásios, ou a assinatura de um jornal ou revista, são apenas alguns exemplos da aplicação destes modelos, que são utilizados há várias décadas nos diferentes setores da economia.

Com a transformação digital que tem ocorrido nos últimos anos, houve uma mudança e uma redefinição da abrangência do modelo de negócio por subscrição, surgindo novas variantes e oportunidades, o que tem levado cada vez mais empresas a utilizarem-no para comercializarem os seus produtos e serviços. Como é evidente, os consumidores são os principais responsáveis pelo sucesso crescente e inevitável que os serviços de subscrição têm tido, pois as vantagens subjacentes também são inequívocas. A personalização, comodidade, facilidade de acesso, e a redução de custos iniciais e de manutenção são os principais fatores para a preferência dos consumidores por serviços desta natureza.

Quando no início deste século, a maior parte das organizações ainda tentavam perceber de que forma a internet e as tecnologias associadas iriam ter um papel de relevância existencial nos seus negócios, Jeremy Rifkin no livro “The Age of Access”, antevia que a comunicação através da internet tornaria a economia “onde o acesso a experiências se torna mais importante do que possuir coisas, e toda a vida é uma atividade paga”. A propriedade de bens físicos, antes considerada um ativo muito valorizado, é agora considerada um passivo no mundo empresarial.

PUB

PUB

PUB

Empresas como a Netflix e o Spotify são exemplos demonstrativos de como os modelos de negócio por subscrição são uma tendência global e um fenómeno com uma adesão cada vez maior por parte dos consumidores, o que obriga a que as organizações estejam atentas para que não sejam ultrapassadas pelos seus concorrentes. De acordo com Tien Tzuo e Gabe Weisert, autores do livro Subscribed: Why the Subscription Model Will Be Your Company's Future - and What to Do About It, as empresas baseadas num modelo de negócio por subscrição, estão atualmente a crescer nove vezes mais depressa do que as organizações que constituem o índice Standard & Poor’s 500.

PUB

No final do ano de 2012, quando a Adobe começou a transição do seu modelo de negócio tradicional de venda dos seus produtos de software (Photoshop, Illustrator, entre outros) para um modelo de negócio por subscrição baseado na cloud, a alteração pareceu arriscada e foi bastante impopular para os seus milhões de clientes espalhados por todo o mundo. Cerca de 50 mil clientes chegaram mesmo a assinar uma petição dirigida à empresa norte-americana, exigindo que abandonasse esta mudança. Contudo, apesar dos resultados não terem sido os melhores no ano seguinte, a mudança foi um sucesso, passando de um volume de negócio de 4 mil milhões de dólares em 2013, para cerca de 7,3 mil milhões no final de 2017.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Portugal, existem também cada vez mais empresas que estão a reajustar e a redefinir os seus modelos de negócio baseados nesta tendência. Empresas de desenvolvimento de software, cujos produtos e serviços, que pelas suas características adequam-se na perfeição a um serviço por subscrição, têm também feito essa transição nos últimos anos. A Primavera BSS, que desenvolve software de gestão, é exemplo disso. Os seus modelos de subscrição cloud têm crescido substancialmente nos últimos anos, mesmo em setores de atividade com décadas de utilização de sistemas de software mais tradicionais, como é o caso da atividade contabilística.

A transição obrigatória

A transição para um modelo de negócio baseado em subscrição, é na minha opinião, inevitável para muitas das nossas empresas. Mesmo em setores de atividade mais tradicionais, as subscrições permitirão conhecer melhor os seus clientes, adequar os produtos e serviços às suas necessidades, e ir ao encontro das suas expectativas. Em setores como os transportes, imprensa, formação profissional, serviços de assistência técnica, restauração, entre outros, muitas empresas já perceberam os benefícios deste modelo, existindo já muitas organizações que baseiam o seu negócio na subscrição de um serviço ou pacote de serviços.

Preparadas ou não, as empresas terão de fazer esta transição. No entanto, a transformação para um modelo de subscrição terá de ser acompanhada com uma mudança profunda de alguns processos de negócio, e também com a implementação de sistemas de informação inteligentes, que consigam responder às novas necessidades do mercado atual. Nesse sentido, a utilização das diferentes técnicas e estratégias do marketing digital e de e-business, terão, não só um papel muito importante para o sucesso do negócio, como serão o seu fator diferenciador num mercado cada vez mais global e concorrencial.

PUB