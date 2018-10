Governo financia inteligência artificial na saúde, mobilidade e educação

Em Portugal, há 15 novos projectos que põem algoritmos inteligentes a analisar dados da administração pública para encontrar informação escondida – e criar soluções – nas áreas da saúde, educação, mobilidade urbana e ordenamento do território. Fazem parte da missão do Governo para empregar mais inteligência artificial nos serviços públicos portugueses. Esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Estatística foi palco para a apresentação das várias iniciativas que, este ano, contam com um financiamento que se aproxima dos quatro milhões de euros.

A saúde, a mobilidade nas cidades, e a educação foram os três grandes focos. Entre a selecção, há projectos para prever a procura de urgências hospitalares e a probabilidade de alguém se viciar em videojogos (um problema que a OMS passou a classificar como doença mental este ano). Outros ajudam a diagnosticar algumas doenças (particularmente alguns tipos de cancro e doenças neurodegenerativas como a Alzheimer), a compreender os factores por detrás do sucesso académico, ou mesmo a antecipar avarias nos transportes públicos.

PUB

Resultam todos da cooperação entre instituições científicas e entidades da adminstração pública. Estão a ser desenvolvidos no âmbito do eixo da inovação do INCoDe.2030 (Iniciativa Nacional Competências Digitais), que o Governo estabeleceu em 2017 para aumentar as competências digitais no país.

PUB

“Queremos prevenir em vez de remediar. Desde ficar preso numa fila, a situações mais graves como a detecção do cancro da pele”, explicou Maria Manuel Leitão, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, na apresentação dos projectos.

PUB

No total, Portugal conta com 19 projectos na área da inteligência artificial e ciência de dados. Foi em 2017, que o Governo arrancou com a iniciativa com quatro projectos experimentais, um dos quais pretendia detectar de forma precoce o desemprego de longa duração. Até 2020, o objectivo é financiar pelo menos 30 iniciativas com dez milhões de euros. Este ano, os projectos escolhidos contam com um financiamento de 3,8 milhões de euros pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Manipular dados para o bem público

Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, os projectos assentam todos na ideia de “manipular dados com o objectivo de beneficiar o bem público”.

Foto Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Uma das iniciativas, por exemplo, tem o objectivo de diminuir a sinistralidade rodoviária em Setúbal – trata-se do distrito português onde se regista um maior número de mortes na estrada. Com base em dados da GNR, algoritmos inteligentes vão tentar determinar factores importantes na ocorrência de diferentes tipos de acidentes.

PUB

Já na área da saúde, entre sete projectos aprovados, há um mecanismo de análise de fotografias macroscópicas (possíveis de ver a olho nu) para ajudar no diagnóstico de cancro da pele. Está a ser desenvolvido pelo centro de investigação Fraunhofer Portugal em parceria com o Ministério da Saúde.

Para Manuel Heitor, o conjunto de projectos representa o primeiro passo na criação de uma estratégia nacional para a inteligência artificial. “Tudo depende das competências digitais”, ressalva o ministro, que, no entanto, vê o investimento em formação na área como uma prioridade.

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para perceber o estado actual das competências digitais dos cidadãos a nível europeu, este mês a rede europeia REISearch lançou o jogo iNerd. Com a pergunta “quão nerd é a Europa”, o objectivo é ajudar os participantes a perceber o conhecimento que têm em áreas como a inteligência artificial. Faz parte da terceira campanha do projecto lançado pelo Atomium – Instituto Europeu para a Ciência, Media e Democracia.

“Já temos a inteligência artificial em quase todo o lado, até no nosso telemóvel”, nota a ministra Maria Manuel Leitão. Tal como Manuel Heitor, considera mais formação na inteligência artificial como fundamental. Errar faz parte do processo. “Quem inova, falha sempre”, acrescenta a ministra que diz o Governo está preparado para alguns projectos falharem. “Quem inova e nunca falha é porque inova muito pouco.”

Projectos Financiados pela FCT 2018 SAÚDE Utilização de Inteligência Artificial para potencializar o Rastreio Teledermatológico: Associação Fraunhofer Portugal Research | Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Associação Fraunhofer Portugal Research | Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde Biomarcadores neuroimagiológicos para o Diagnóstico de doenças Neuropsiquiátricas: FCiências.ID | HFF (Hospital Fernando da Fonseca), HSOG (Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães), CHLN (Centro Hospitalar Lisboa Norte) e SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde)

FCiências.ID | HFF (Hospital Fernando da Fonseca), HSOG (Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães), CHLN (Centro Hospitalar Lisboa Norte) e SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) Identificação e Previsão de Procura de Urgências Hospitalares: Fundação Calouste Gulbenkian | Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS)

Fundação Calouste Gulbenkian | Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS) Data2Help: Ciência de Dados para Optimização de Serviços de Emergência Médica: Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC ID/INESC/IST/ULisboa) | Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC ID/INESC/IST/ULisboa) | Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) Suporte Inteligente à Decisão Clinica em Medicina Intensiva: Universidade do Minho (UM) | Centro Hospitalar do Porto (CHP/MS)

Universidade do Minho (UM) | Centro Hospitalar do Porto (CHP/MS) Prever o risco de complicações do tratamento cirúrgico e definir o prognóstico em pacientes com cancro: Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC) | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE

Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC) | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE Deteção de padrões de adição em jogo online: Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação - NOVA Information Management School (NOVA IMS) (NOVA IMS/UNL) | Turismo de Portugal MOBILIDADE URBANA Aprendizagem Avançada em Dados Urbanos com Contexto Situacional para Optimização da Mobilidade nas Cidades: Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa | CM Lisbo

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa | CM Lisbo Deteção precoce de avarias de veículos de transporte público em ambiente operacional: INESC TEC | Metro do Porto

INESC TEC | Metro do Porto Modelação e predição de acidentes de viação no distrito de Setúbal: Universidade de Évora (UE) | Comando territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana EDUCAÇÃO Modelação do fluxo de estudantes no sistema de ensino Português: FCiências.ID | DGEEC

FCiências.ID | DGEEC Compreender os determinantes do desempenho académico: NOVA Information Management School (NOVA IMS) (NOVA IMS/UNL) | DGEEC ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO Sistema Inteligente de Dados de Água: Instituto Politécnico de Setúbal | Câmara Municipal do Barreiro, Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Beja, Infraquinta

Instituto Politécnico de Setúbal | Câmara Municipal do Barreiro, Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Beja, Infraquinta Sistema de Reconhecimento Terrestre do IPSentinel: Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA/FCTUNL/UNL) | Direção-Geral do Território GESTÃO DE INFORMAÇÃO EPISA—Entity and Property Inference for Semantic Archives: Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) | Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB)

PUB