Privados querem duplicar oferta hoteleira em Lisboa e Porto

Lisboa tem em carteira 208 empreendimentos com parecer positivo do Turismo de Portugal e o Porto outros 93, noticiaram o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias, com base nos dados do sistema de informação do Turismo de Portugal. Neste momento, Lisboa já conta com 210 empreendimentos turísticos e o Porto com 96.

A capital portuguesa já tem 44.130 camas e passará a 67.367, isto sem contar com a oferta relativa a alojamento local, que apresenta igual tendência de crescimento. O Porto, por sua vez, deverá somar 9627 camas às 12.473 já existentes, também sem contar com o alojamento local.

Muitos destes projectos ainda não receberam luz verde das autarquias. “Os pareceres favoráveis [do Turismo de Portugal] não significam o licenciamento do projecto”, salvaguarda a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, citada por aqueles dois jornais diários do grupo Global Notícias.

As duas maiores cidades do país estão em linha com o resto do território nacional. “Nos últimos dez anos a oferta hoteleira e a procura turística duplicaram em todo o país”, declarou ainda aquela governante. Pelas contas da Hotelaria de Portugal, devem abrir 42 hotéis no país.

