Portugueses são os europeus que mais confiam nas vacinas

Nenhum país da União Europeia confia tanto na eficácia das vacinas como Portugal. A desconfiança, porém, está a alastrar no espaço comunitário. Desde 2010, a cobertura vacinal do sarampo diminuiu em 12 dos 28 estados-membros.

As consequências estão à vista. O relatório "O estado da confiança nas vacinas 2018", publicado nesta terça-feira pela Direcção-Geral de Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia, chama a atenção para o facto de os mais recentes surtos de sarampo terem sido “os mais elevados em sete anos”.

Só entre Setembro de 2017 e Setembro de 2018 foram reportados mais de 13 mil casos de sarampo na Europa. E, para os autores do relatório, é evidente que este é "o impacto imediato do declínio da cobertura" da vacina contra sarampo combinada com as vacinas contra rubéola e parotidite epidémica.

Entre 2010 e 2017, a cobertura da primeira dose desceu em 12 países da União Europeia. Em alguns, a confiança na segurança desta vacina atinge os valores mais baixos de toda a União. São os casos da Suécia, da Bulgária e da Letónia, com menos de 70% da população a expressar confiança.

Apesar de tudo, quase 80% dos cidadãos da União Europeia acreditam que esta vacina é segura. Em Portugal, essa percentagem alcança os 96%. Aliás, Portugal é o país da União Europeia em que mais se confia nas vacinas.

Nos 28 estados membros da UE, a percepção do público em relação às vacinas é positiva, com a maioria dosa cidadãos a acharem que as vacinas são importantes (90,0%), seguras (82,8%), efectivas (87,8%) e compatíveis com as crenças religiosas (78,5%). E Portugal tem a maior percentagem de pessoas que entendem que as vacinas são seguras (95,1%), eficazes (96,6%) e importante para as crianças (98,0%).

Este estudo tem por base inquéritos feitos nos 28 países ao longo do mês de Maio. Por telefone e ou pela Internet, foram entrevistadas cerca de 29 mil pessoas, o que corresponde a uma amostra representativa.

Não existe limite de idade para iniciar o esquema vacinal desta vacina. Também não existe limite de idade para o completar. Em Portugal, a vacina contra o sarampo faz parte do Programa Nacional de Vacinação e normalmente é administrada aos 12 meses e aos cinco anos.

