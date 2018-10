Uma árvore chamada Laíns

A história… da história de uma família. Uma história cujo início ainda não é conhecido (o que se sabe vai até 1580’s) e que não tem fim à vista.

Nuno Laíns é técnico de som e jornalista… e também um pesquisador ávido e quase obsessivo no que toca a encontrar as raízes do nome da família Laíns.

PUB

Há coisa de meia dúzia de anos, via Facebook, iniciou-se um contacto entre o Nuno e uma prima distante (geográfica e genealogicamente falando), Daniela Laíns. Desde então começou uma busca incessante pelos antepassados (que já vai até aos longínquos anos de 1580’s) e a reunião regular dos atuais elementos da família, que só tomaram conhecimento uns dos outros precisamente devido à pesquisa do Nuno e da Daniela.

PUB

Subscreva o podcast Histórias de Portugal no iTunes, Soundcloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em inglês este episódio está disponível aqui.

Fique a conhecer os autores deste podcast no episódio especial do Reservado ao Público:

PUB