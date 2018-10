CDS quer que Governo faça auditoria ao Fundo Revita

O CDS quer saber qual a razão para que o Governo ainda não tenha pedido uma auditoria à gestão dos donativos pelo fundo Revita para a reconstrução das casas destruídas nos incêndios de Pedrógão Grande.

A semana passada, o deputado centrista Pedro Mota Soares questionou Siza Vieira no Parlamento e diz que, perante a falta de respostas, foi preciso insistir no assunto. Por isso enviou uma pergunta por escrito ao ministro que ganhou uma nova pasta com a remodelação, passado a ser ministro adjunto e da Economia.

PUB

"De que é que o Governo está à espera para, através da Inspecção-Geral de Finanças, ordenar uma auditoria financeira ao Fundo REVITA e a tudo o que se está a passar?", questiona o deputado na pergunta enviada a Siza Vieira.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No documento, o deputado diz que tendo havido suspeitas de "notícias sobre esquemas suspeitos na reconstituição de casas em Pedrógão Grande e a utilização de dinheiros públicos e privados", primeiro pela Visão e depois pela TVI, parece no entanto "que o Governo está a ignorar tudo o que se está a passar relaccionado com o Fundo REVITA".

PUB

O fundo Revita foi criado na sequência dos incêndios de Junho do ano passado e serve para gerir os donativos que foram feitos através de várias instituições. O fundonão é público, gere donativos de privados que se associaram, mas organiza a forma como este dinheiro é aplicado.

Sobre as dúvidas levantadas pelas notícias, o conselho de gestão do Revita fez saber já este mês que a comissão técnica do Fundo Revita avaliou todos os processos de reconstrução de habitações que arderam durante o incêndio de Pedrógão Grande e concluiu que "os processos cumpriram as formalidades exigidas". Contudo, foram remetidos para reavalização sete processos e uma casa que ainda não estava a ser construída perdeu os apoios.

PUB