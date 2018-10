Cavaco volta a lembrar dúvidas que a “geringonça” lhe suscitou

O antigo Presidente da República Cavaco Silva voltou nesta quarta-feira a lembrar as dúvidas que lhe causaram a solução governativa “a que chamaram geringonça”. As reservas de Cavaco Silva foram expressas durante o lançamento do livro de memórias Quinta-feira e Outros Dias: da Coligação à Geringonça, “uma prestação de contas” dos seus mandatos como Presidente da República.

Cavaco Silva voltou a falar das suas reservas em dar posse a um Governo de António Costa apoiado no Parlamento pelo PCP, Bloco de Esquerda e Os Verdes. Lembrou que esta solução, inédita na democracia, era formada por partidos que até então discordavam de muitas soluções que considera serem do interesse do país. Foi por isso, disse, que exigiu ao líder do PS que lhe deixasse por escrito os objectivos e as metas que o Governo pretendia cumprir.

PUB

Cavaco Silva não fez, contudo, qualquer comentário ao facto de, apesar das suas dúvidas, o Governo socialista se estar a preparar para cumprir a legislatura até ao fim. Saudou, antes, o facto de uma outra coligação, a do PSD com o CDS, ter sido a primeira coligação a cumprir pela primeira vez uma legislatura até ao fim – ele próprio contribuiu para que tal acontecesse, garantiu.

PUB

PUB

Durante a apresentação, Cavaco, em jeito de resposta aos críticos deste livro (o socialista Carlos César, por exemplo, classificou-o como uma “delação” e “devassa”), lembrou que ao longo de toda a sua carreira política já escreveu 23 livros, naquilo que classifica como a “completa prestação de contas da sua actividade política”. Acrescentou mesmo que “nunca” receou o julgamento que fazem dessas prestações de contas.

Passos também vai escrever memórias

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final da apresentação, o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho saudou a publicação do livro, afirmando que ela “é muito importante” para esclarecer o que se passou nesse período. “Não diz tudo, mas o que diz é importante”, afirmou.

Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de desejar regressar à vida política activa brevemente, Passos Coelho não comentou, afirmando apenas “nada, nada, nada”. Confirmou, contudo, que, em breve, lançará um livro de memórias.

No lançamento de Quinta-feira e Outros Dias: da Coligação à Geringonça estiveram também presentes os deputados do PSD Hugo Soares, antigo líder parlamentar da bancada social-democrata, Berta Cabral, Teresa Morais e Nilza de Sena. O antigo Presidente da República Ramalho Eanes, Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite e Nunes Liberato, antigo chefe da Casa Civil durante a presidência de Cavaco Silva, também compareceram. Da actual direcção do PSD esteve presente David Justino.

PUB